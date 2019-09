Crónica de una deportación que tuvo un final feliz

“Cuando estaba en casa me costaba ver a mi hijo porque me daba cosa y no estaba poniendo atención a mi hija que ella se quedó muda”, relató entre sollozos Rose Escobar.

“Cuando él me llamó yo esperaba que me dijera que lo iban a transferir de Laredo donde estaba detenido a Houston, pero me pregunto si estaba sentada y fue en ese momento en que me dijo que lo habían deportado”, recordó la joven madre de familia.