Alguacil del condado de Cobb pone fin al programa de inmigración 287 (g)

“Es un día muy especial, en el que le puedo decir a todos que son miles de hermanos que hemos hecho oración caminando, les puedo decir que hoy estamos teniendo el resultado de esa larga espera y de esa oración", dijo Molina quien además agregó que "como inmigrante estoy muy orgulloso de que Dios me haya traído a este lugar, para servir a esta comunidad, un amor a este gran país que no ha dado oportunidades, un gran cariño a este estado que nos ofrece tantas bellezas, un amor a este condado en el que Dios me ha permitido vivir por 22 años y trabajar por esta hermosa comunidad latina que de alguna manera son los responsables de que yo no hable inglés”.