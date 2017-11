Al Final Todo Queda en Familia

Acude al casting del nuevo programa Al Final Todo Queda en Familia en Nueva York, Puerto Rico y Miami

Al Final Todo Queda en Familia es un divertido concurso en el que familias de 4 miembros competirán en divertidas pruebas para ganar importantes premios. Si tu familia es divertida y reúne los siguientes requisitos, vengan todos al casting más cercano a su ciudad. ¡Los estaremos esperando!

Requisitos:

Cada familia que participe deberá estar integrada por cuatro miembros: un niño, dos adultos y un adulto mayor.

Cada miembro debe entrar en uno de los siguientes rangos de edad:

Un NIÑO o NIÑA de 6 a 10 años.

Dos ADULTOS de 30 a 45 años.

ADULTO MAYOR de 55 a 75 años.

Todos los miembros deben dominar el español a la perfección.

Lugares:

New York - Diciembre 17 - Hotel Sheraton Times Square - 811 7th AVE, New York, NY, 10019. Hora de llamado: 8:00 am.

Puerto Rico - Enero 14 - Hotel Sheraton San Juan. 200 Convention Blvd, San Juan, PR 000907. Hora de llamado: 8:00 am.

Miami - Enero 21 - Univision 23 9405 NW 41 ST, Doral, FL 33178. Hora de llamado: 8:00 am.

Si tu familia está interesada en participar, queremos saber más de ustedes. Escriban a todoquedaenfamiliacasting@gmail.com e indíquenos su nombre, teléfono y ciudad de casting. (Debes ser mayor de edad para mandar este e-mail).

Haz click aquí para descargar los documentos que tendrán que imprimir y entregar firmados el día de la audición.