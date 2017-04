Eugenio Derbez está de vuelta para la final de Pequeños Gigantes USA

No te pierdas:

Has Visto

Próximamente se estrenará la cinta 'How to be a latin lover', con Salma Hayek.

Próximamente se estrenará la cinta 'How to be a latin lover', con Salma Hayek. Univision

Con Jennifer Garner protagonizó la película 'Miracles from heaven'.

Con Jennifer Garner protagonizó la película 'Miracles from heaven'. Univision

Eugenio rompió récords de taquilla con la cinta 'Instructions Not Included'.

Eugenio rompió récords de taquilla con la cinta 'Instructions Not Included'. Univision

Con Eva Mendes protagonizó la película 'Girl in progress'.

Con Eva Mendes protagonizó la película 'Girl in progress'. Univision

El comediante Eugenio Derbez regresa a Pequeños Gigantes USA para promocionar su más reciente película 'How to be a latin lover' y para desearle suerte a los niños, después de que fue un juez modelo hace un par de semanas.

Recordemos que en la gala del 20 de marzo, Eugenio tomó el lugar de Luis Coronel y se divirtió en grande haciendo críticas y comentarios a los participantes. Primero bromeó con Hadasha sobre su teoría de que los dinosaurios no han desaparecido y luego hizo chistes con Almany, pues el pequeño había empezado a mudar su dentadura.

Desde sus inicios, Eugenio Derbez ha sido uno de los actores más detacados en la comedia. Sus personajes hicieron reír al público en programas como ‘Derbez en cuando’ y ‘XHDERBEZ’, donde realizaba sketches críticos y muy humorísticos.

Derbez comenzó también a adquirir relevancia en el mundo del doblaje, dando vida a personajes tan queridos como el Burro de ‘ Shrek’ o a Mushu en ‘ Mulán’.

En 2007, Eugenio protagonizó al lado de Kate del Castillo la cinta ‘La Misma Luna’, donde se hizo acreedor a un Premio Juventud y una Diosa de Plata por su actuación. Sin embargo, la película ‘ Instructions Not Included’ lo catapultó a la cima de su carrera.

Rompiendo todos los récords de taquilla, Eugenio Derbez pudo concretar uno de sus grandes sueños con esta cinta, que además le dio la oportunidad de participar en otros proyectos como ‘Miracles from heaven’, con Jennifer Garner y, próximamente, ‘How to be a latin lover’, donde compartirá créditos por primera vez con Salma Hayek.



Eugenio Derbez recordó con mucho dolor que el ratón de los dientes nunca le trajo nada /Univision 0 Compartir

También te puede interesar: