Dayanara Torres gana Mira Quién Baila

Con un opening que nos recordó a los hoteles más chic de South Beach, piscina y todo incluída, la gran final de Mira Quién Baila arrancó por todo lo alto. No solo vimos a Dayanara, Danell, Ana Patricia y a los bailarines en la pista, sino que Casper Smart tuvo una participación especial y pudimos ver la madera que tiene el ex de JLo.



Luego de recibir más de 1 millón 200 mil votos, 10 semanas de intenso baile, una lesión que casi la hace renunciar y varios momentos dramáticos (como la visita sorpresa de sus hijos y sus declaraciones con respecto a su matrimonio con Marc Anthony), Dayanara Torres se convirtió en la ganadora absoluta de la competencia llevándose así 50 mil dólares para su fundación, San Jorge Children’s Hospital de Puerto Rico. Antes de llegar a ese momento, hagamos un repaso de lo que pasó en esta gran final.



Cada uno de los finalistas escogió uno de las coreografías de otra estrella para esta gran final en aras de decir: 'yo lo bailo mejor'. Ana Patricia abrió la noche y lo hizo con la samba que bailó Dayanara en la octava gala. A Casper no le gustó el desempeño de Ana y se lo hizo saber al decirle que le faltó energía.



Ana Patricia se montó sobre la motocicleta que Dayanara Torres ya había encendido en la pista Univision 0 Compartir

Danell escogió una de las coreografías más difíciles de la temporada y fue el quickstep de Victoria 'La Mala' de la sexta gala. Como recordaremos, ese fue el baile con el que Victoria casi cae al suelo. Los jueces se mostraron complacidos y de hecho aplaudieron su atrevimiento al escoger este baile. Lo único que le criticaron fue que se le vio contando los pasos.



Danell Leyva reta a un bailarín de MQB al quererlo imitar sobre la pista Univision 0 Compartir

Dayanara se decantó por el broadway que bailó Alejandro Nones en la séptima gala. Como era de esperarse la boricua lo hizo increíble y tanto el público como los jueces la ovacionaron. Quedó más que claro que lo hizo mejor que Alejandro.



Poty dice que Dayanara le bailó este número a Casper Smart Univision 0 Compartir

Casper no fue el único invitado de la noche. La gimnasta olímpica y ganadora de Dancing With The Stars el año pasado, Laurie Hernández, llegó apoyar a Danell y para bailar con él un foxtrot-tango. Unir a estos dos grandes fue un verdadero lujo.



Dos medallistas, un solo baile… Danell y la gimnasta Laurie Hernández juntos sobre la pista Univision 0 Compartir

Las estrellas bailaron una segunda vez para el deleite de todos. Ana Patricia lo hizo con un hip-hop y el súper tema de Beyoncé 'Run The World (Girls)'. La presentadora de Despierta América sacó la Queen Bey que todas llevamos dentro. Dayanara bailó un adagio con el tema 'Hello' de Adele. Y Danell cerró esta ronda con un urbano y el tema de J Balvin 'Mi gente'.

Danell se convirtió en el tercer finalista de la competencia y Ana Patricia y Dayanara lo despidieron con lágrimas en los ojos. Ana Patricia se llevó el segundo puesto y bueno, como muchos lo esperaban, Dayanara resultó ser la nueva reina de la pista de baile. Danell se lleva un cheque por 5 mil dólares para la fundación a la cual apoya, APSCA, y Ana Patricia otros 5 mil dólares para Teletón USA. ¡Felicidades Dayanara!



