Verónica Rosales no logró llegar a la semifinal de La Reina de la Canción



Fue otra gran noche para las chicas que lograron llegar a la recta final de la competencia, las seis participantes estaban ansiosas por saber si contaron con el apoyo del público para pasar a la semifinal. Deyra, Yohanny, y Sandra quedaron salvadas automáticamente y las tres chicas con menos votos del público fueron Carmen, Verónica y Lluvia.

Los jueces tuvieron que elegir a dos chicas para continuar y otra para abandonar la competencia. Lamentablemente Verónica fue la eliminada de la noche. "Le quiero dar gracias a Dios y a todo mi público. Ha sido una experiencia hermosa pero muy difícil. Sin ustedes no estuviera aquí. He logrado muchísimo en menos de un año", fueron las palabras de despedida de Verónica.



Las cinco chicas se prepararon para cantar y convencer al público que ellas tienen el talento para ser la próxima estrella de la música regional mexicana.

La única dominicana, Yohanny, cantó un tema de Selena pero no logró conectar con los jueces y no supo manejar los coros. Deyra lamentó olvidar un pedacito de la canción y los jueces quedaron desilusionados. "Esta no ha sido tu noche", dijo Poncho.

Lluvia a comparación de sus compañeras brilló con "La Malagueña" y los jueces resaltaron su excelente presentación. "Esto es lo que necesitamos ver a dos días de la final, te felicito", aseguró Poncho.

Continuó Carmen pero Lucero la notó nerviosa. "Siento que me faltó", dijo la juez.

Sandra Padilla se llevó el aplauso del público y los jueces se pusieron de pie. "No tengo palabras. perfecta", dijo Lucero y Poncho señaló su autenticidad.

Para votar pueden hacerlo por la aplicación Univision Conecta, teléfono o usando el hashtag de tu favorita a través de Twitter. Tienes 10 votos por cada método de votación. Más detalles aquí.

La Reina de la Canción llega a su final este jueves 15 de junio a las 8PM/7C. Tendremos a Shaila Dúrcal, Lucero, Bronco y Natalia Jiménez cantando en la final.