Mary Fredette abandonó la competencia y Jazmín López quedó eliminada en La Reina de La Canción

La semana pasada cuatro chicas quedaron en riesgo de eliminación, Verónica, Deyra, Jazmín y Mary Fredette, pero esta noche el público quedó sorprendido al escuchar la inminente salida de Mary, conocida como La Güera de La Banda. La participante dejó una nota explicando su decisión de abandonar la competencia y regresar a casa con sus cuatro hijos. Mary se fue disgustada por la canción que le tocó cantar en su primera presentación en los shows en vivo, dijo que no era un reto y estaba en desventaja con sus compañeras. "Mi canción era tan aburrida y débil, no fue falta de sentimiento". Las chicas lamentaron la salida de Mary y los jueces, Lucero, Poncho Lizárraga y las Horóscopos de Durango opinaron que perdió una gran oportunidad y que para estar en la música se necesita hacer muchos sacrificios. Los jueces además anunciaron que el espacio de Mary será reemplazado por una de las ex participantes pero esto lo sabremos en el siguiente show.



Mary fue la participante en riesgo con mayor votos entre Deyra, Verónica y Jazmín pero en vista de su salida, la segunda en recibir más votos fue Deyra por lo que quedó automáticamente salvada. Jazmín y Verónica tuvieron que debatirse en un duelo musical para los jueces poder tomar la decisión más acertada. Los temas fueron asignados, para Verónica "Como tu mujer" y para Jazmín "Me vas a extrañar".

Antes de ver sus presentaciones, vimos un pedacito de lo que las chicas vivieron en su paseo a Nueva York, comieron en Times Square, visitaron Washington Heights y hasta conocieron a Shakira. Muchas confesaron que ver a la cantante colombiana fue un sueño. "Ahora mi trabajo fundamental es ser madre y la música es mi escape, se ha vuelto mi hobbie", dijo la intérprete de "Me enamoré". Las chicas le hicieron preguntas pero el momento más emotivo fue cuando Lluvia recordó a su hermana y Shakira le dio un fuerte abrazo.



Alicia Villarreal regresó a los escenarios después de seis años de ausencia y que mejor manera de hacerlo que en La Reina de la Canción. La cantante mexicana interpretó “Te quedó grande la yegua” y se robó el aplauso del público. Antes de marcharse le ofreció sabias palabras a las chicas; "uno tiene que ser uno. Saber dominar las emociones y el ego”, dijo.



El momento de la eliminación llegó y los jueces tuvieron que tomar la decisión después de ver el trabajo de Verónica y Jazmín. La participante salvada por los jueces fue Verónica por lo tanto la primera eliminada de la competencia fue Jazmín López. En el próximo show conoceremos el nombre de la chica que regresa a la competencia. ¿Será Liliana, Olivia o Sandra Itzel? No te pierdas La Reina de La Canción este martes a las 8PM/7 C por Univision.