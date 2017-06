Chiquis brilló en el escenario de La Reina mientras que a Olivia se le acabó su cuento de hadas



Fue una noche de nervios para las 4 participantes en peligro, Yohanny, Olivia, Beatriz y Lluvia. Todas estaban preparadas para dar lo mejor en el escenario y esperar que los jueces las salvará de decirle adiós a su sueño. "Es el momento para permanecer aquí", dijo Lucero emocionada por escucharlas y tomar decisiones junto a Poncho y las Horóscopos de Durango.

Recordamos la visita de Chiquis a la casa reina semanas atrás en donde la cantante compartió con las chicas sobre su música, su madre y consejos para salir adelante en el género. Chiquis llegó a ritmo de banda con el tema "Horas extras", como siempre llenó el espacio con su belleza y carisma. Chiquis aseguró que no ha perdido de vista la evolución de las chicas y recordó a las chicas ser siempre honestas con el público.



Alejandra anunció que esta semana se rompió récord con las votaciones y la chica con la mayor cantidad de votos fue Yohanny Rodríguez, la única dominicana de la competencia. Lluvia, Olivia y Beatriz Montes recibieron una canción elegida por los jueces para defender con su talento un lugar en la competencia.

Mira las presentaciones

Lluvia cantó "Tú lo decidiste"

Olivia cantó "No volveré"

Beatriz Montes "Ya lo sé"

Las tres pasaron al frente para escuchar a los jueces, la primera salvada fue Lluvia ¿la razón? "por su cáracter y ganas". Lucero tuvo la complicada tarea de elegir entre Beatriz y Olivia finalmente tuvieron en cuenta los errores de OIivia y fue ella la eliminada. Alejandra despidió a Olivia con unas cálidad palabras. "Gracias por esa segunda oportunidad. He ganado mucho de todos ustedes. Sigo siendo Olivia Calderón. Jueces muchas gracias, por su opinión y el cariño que me han dado. He disfrutado de lo máximo", fueron sus palabras.



A Olivia no le duró mucho la suerte y Chiquis regresó a La Reina de la Canción

Este jueves 8 de junio las siete finalistas quedarán en peligro de eliminación y será el público quién con su voto ayudará a elegir a la verdadera y única Reina de la Canción. Nos vemos a las 8PM/7 C con más talento del bueno.