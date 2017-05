'El Chapo' se aferra a su poder desde la cárcel: lo que vimos en el capítulo 6 de la serie

Tras su detención y encarcelamiento en el penal de Almoloya, ' El Chapo' descubrió que la cárcel podría significar el fin de su creciente imperio. En sus primeros días como preso experimentó la crudeza de la vida tras las rejas: su celda era fría, los guardias rudos y el descanso escaso.



Resumen de 'El Chapo' capítulo 6 Univision Story House 0 Compartir

Sus compañeros de pabellón le explicaron las rutinas de vigilancia y le aseguraron que hasta morirse estaba prohibido en Almoloya. Su familia vivió en carne propia la severidad del penal, su madre trató de visitarlo, pero los guardias postergaron las medidas de seguridad para impedir que lo viera. Los demás reos le advirtieron que esa táctica era para amedrentarlo.



publicidad

Mira lo mejor del capítulo 5de la serie: 'El Chapo' ingresa en el penal de Almoloya

El general vs. 'Don Sol'



Después de ser removido de su cargo como el enlace del gobierno y los grupos narcotraficantes, el general Blanco buscó a los responsables de su caída. Sorpresivamente llegó al departamento de la periodista Gabriela Saavedra, quien escribió el reportaje que desvelaba las violaciones contra mujeres que cometió en el pasado.



'El Chapo' - 'Don Sol' asesinó al general Blanco - Escena Univision Story House 0 Compartir

El general la amenazó con una pistola y le exigió la identidad de quien le había entregado los expedientes de su caso. Al verse acorralada, Gabriela le confesó que ' Don Sol' era el orquestador del golpe en su contra. Blanco no se tentó el corazón y asesinó a sangre fría a la periodista de varios balazos.

Con el nombre de su enemigo en sus manos, se dirigió a la casa de Conrado para llevarse el archivo completo de su delictivo pasado. Para su mala suerte, 'Don Sol' lo descubrió y lo obligó a subirse en un auto para 'dar un paseo'.

Mientras el general conducía por la carretera, 'Don Sol' lo vigilaba con pistola en mano. Para intentar escapar de su enemigo, Blanco aceleró y estrelló el coche contra un árbol. Sin embargo, la maniobra fracasó, pues 'Don Sol' sobrevivió al impacto y aprovechó el momento para asesinar a su antiguo mentor.



publicidad

Al conocerse la noticia, Conrado le prometió al presidente de México que no descansaría hasta encontrar a los culpables de la muerte de su maestro.

En busca del control de Almoloya



Joaquín Guzmán Loera comenzó a estudiar los movimientos del penal y a averiguar sobre la vida de los guardias. Su objetivo era ganarse su lealtad para moverse con libertad. No obstante, la misión era difícil. Al tratar de corromper a uno de ellos ofreciéndole los recursos para hospitalizar a una de sus hijas, recibió una golpiza y fue confinado en su celda sin comida.

Pero la oferta dio frutos con el paso del tiempo. El custodio aceptó la propuesta, ya que la salud de su hija había empeorado y necesitaba hospitalizarla. 'El Chapo' Guzmán observó un cambio en el trato de los guardias. Además, finalmente recibió la visita de su madre, quien lo abrazó fuertemente al verlo. El sinaloense le pidió que no se preocupara por él, pues era eterno.



'El Chapo' - Joaquín Guzmán Loera recibió el peor castigo de Almoloya: 'Los Acolchonados' - Escena Univision Story House 0 Compartir

Gracias a él sus compañeros de pabellón recibieron varias pastillas para dormir que los ayudaban a descansar.

Pero la tregua fue pasajera. Esas pastillas causarían el nuevo infierno del narcotraficante. Uno de sus compañeros, el maestro Rubén, fue hallado en posesión de los somníferos y fue castigado rudamente. El reo fue trasladado a la parte más sombría de la prisión: 'Los Acolchonados'. Los presos le aclararon a 'El Chapo' que era preferible estar muerto que pasar por ese sitio.

Después de un mes de estar aislado, el maestro Rubén regresó a su celda. El sinaloense le agradeció por no delatarlo, pero no se imaginaba la tragedia que estaba por ocurrir. Rubén volvió aniquilado y a la vista de sus compañeros intentó ahorcarse. La pronta reacción de los vigilantes impidió su suicidio, pero no el llanto y sus deseos de morir.



publicidad

Al ver a su compañero devastado, 'El Chapo' le pidió al guardia que lo llevará al doctor. Tras la negativa, le reprochó por la ayuda que le había brindado a su hija. En ese momento el pacto terminó, el custodio ordenó que el narcotraficante fuera trasladado.

La nueva celda de Joaquín Guzmán Loera sería 'Los Acolchonados'. ¿Cómo regresará del peor aislamiento?