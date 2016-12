Horacio Pancheri regresa a las telenovelas con 'Tierras Salvajes'

Después de tomarse unos merecidos meses de vacaciones tras el rotundo éxito de 'Un camino hacia el destino', Horacio Pancheri regresa a las telenovelas.

El actor confirmó su participación en la nueva producción de Salvador Mejía a través de Twitter, la cual lleva por título 'En Tierras Salvajes'. Pancheri será el protagonista juvenil y se convertirá en hermano de Cristián de la Fuente, quien llevará el rol estelar.

Confirmado mi participación en la nueva novela de @productor_mejia próximamente "En tierras salvajes" como Sergio — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) 14 de diciembre de 2016

Varias actrices ya hicieron casting para obtener el papel protagónico, entre ellas se encuentran Marlene Favela, Ximena Córdoba, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y Danna García.

Casting En Tierras Salvajes pic.twitter.com/4olziMmYRc — Salvador Mejía (@productor_mejia) 14 de diciembre de 2016



Horacio comenzará las grabaciones del melodrama en enero del 2017, por lo que tiene que recuperarse de la hepatitis que padece. Con buen humor el argentino confesó a las cámaras del programa 'Hoy', que desde hace dos semanas no besa a su novia Paulina Goto.

"Ando con hepatitis, así que pues estuvo complicado, agradecerle a Chava que confió en mí, en momento de pruebas me sentía bien pero después recaí. Estuve de viaje y ahí me agarró todo fuerte, y hace como dos semanas que estoy a dieta, reposo. No puedo besar, me están reclamando en casa, hace como dos semanas no hay besos".



'En Tierras Salvajes' es una historia original escrita por los autores de series españolas como 'Velvet' y 'El Gran Hotel'.