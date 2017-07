Octavio Ocaña confiesa que sus fotos al desnudo le trajeron problemas familiares

Octavio Ocaña, el actor del exitoso programa de comedia ‘ Vecinos’, hace algunos meses fue presa de una mala broma de sus amigos, quienes filtraron una imagen de él totalmente desnudo, misma que se viralizó en redes sociales y fue muy comentada por sus fanáticos, hecho que molestó mucho a su familia, pues sus padres lo regañaron, poniéndole un alto a su mal comportamiento.



Vadhir Derbez no estará en la nueva temporada de 'Vecinos' 'Vecinos' ya se está cocinando, las aventuras de los inquilinos del edificio están por llegar a la pantalla chica. Vadhir Derbez era uno de los personajes más divertidos, 'Marco' era un 'fresita de microbús', según palabras de su hermana 'la mugrosa Alejandra' (Danny Perea). Una nueva temporada deya se está cocinando, las aventuras de los inquilinos del edificio están por llegar a la pantalla chica.era uno de los personajes más divertidos, 'Marco' era un 'fresita de microbús', según palabras de su hermana 'la mugrosa Alejandra' (Danny Perea). Foto: Televisa | Univision 0 Compartir 'Marco' se creía un galán en la escuela y sus padres lo mimaban mucho por eso era el niño consentido de los 'López Pérez'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Mayrín Villanueva reveló, en el programa Vadhir se encuentra enfocado en otros proyectos. Sin embargo la actrizreveló, en el programa 'Fórmula Espectacular' , que este personaje ya no formará parte de la nueva temporada porquese encuentra enfocado en otros proyectos. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde niño, el actor demostró su talento en las telenovelas con sus actuaciones en Cómplices al rescate (2002) y De pocas, pocas pulgas (2003). Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Eugenio Derbez dejó Vecinos, justo después de que la serie cumplía un año al aire, para irse a Indianápolis para estudiar actuación. El hijo dedejójusto después de que la serie cumplía un año al aire, para irse a Indianápolis para estudiar actuación. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Univision Mira Quién Baila. Un año después volvió a las telenovelas en 'Eva Luna, donde dio vida a un empresario musical y gran amigo del protagonista, Guy Ecker. En el 2010 reapareció en la televisión como participante del show de. Un año después volvió a las telenovelas en 'Eva Luna, donde dio vida a un empresario musical y gran amigo del protagonista, Guy Ecker. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sus primeros protagónicos los realizó en las series Gossip girl Acapulco y Entre correr y vivir. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En los últimos años se ha dedicado por completo al cine, ha protagonizado películas como 'El tamaño sí importa' y 'Tres idiotas', además tuvo una participación en el filme 'Cómo ser un latin lover', historia que protagoniza su padre. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Octavio Ocaña era otro de los personajes más simpáticos que veíamos en la serie 'Vecinos'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El pequeño actor tenía tan sólo 7 años cuando interpretaba a 'Benito', el hijo del cineasta fracasado 'Frankie Rivers'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir También lo vimos en la telenovela 'Lola, Érase Una Vez' junto a Eiza González. Gracias a esta participación, en el 2008 ganó un 'Premio TVyNovelas' por Mejor actor infantil'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La última vez que vimos a Octavio Ocaña fue en 2009 cuando protagonizó la serie "Hermanos y Detectives". El actor decidió abandonar la actuación para seguir su sueño de convertirse en futbolista profesional, así lo explicó para el diario mexicano "Esto". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mucho tiempo ha pasado desde que era el tierno 'Benito' y Octavio ya tiene 18 años. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por lo visto, trabaja mucho para convertirse en un futbolista profesional. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Así que no sería una sorpresa que volviera a la fama pero en el campo de fútbol soccer en un futuro no muy lejano. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y, como diría 'Germán' (Eduardo España): "Qué enamorado, qué novierooo" Octavio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El actor anda más que feliz porque está muy enamorado de su novia y comparte sus momentos más románticos en redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Danny Perea le ponía el toque rebelde a la familia 'López Pérez' interpretando a 'Alejandra'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz comenzó a grabar la serie cuando tenía 19 años y fue gracias a ésta que se dio a conocer en la televisión. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Mientras la veíamos en 'Vecinos', Perea siguió trabajando en otras series como 'El Pantera' (2007) y 'Terminales' (2008), y en cine con películas como 'Temporada de patos' (2004) y 'Hasta el viento tiene miedo' (2007). Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Tras el término de la serie la recordamos por su personaje en la telenovela 'Para volver a Amar' (2010) donde trabajó junto a Zaide Gutiérrez y Jesús Ochoa. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Danny Perea tiene 30 años y su más reciente participación en una película fue 'Los inquilinos' junto a Erick Elías. Ahoratiene 30 años y su más reciente participación en una película fue 'Los inquilinos'junto a Foto: Twitter | Univision 0 Compartir El inolvidable 'Don Roque' nos puso a todos a marchar y a reír en 'Vecinos'. El primer actor Polo Ortín era todo un maestro de la comedia y logró que este personaje fuera uno de los más memorables de la televisión. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Polo Ortín fue toda una institución en el mundo de la actuación y tuvo una gran trayectoria en cine teatro y televisión. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras el final de 'Vecinos' siguió trabajando en melodramas como 'Zacatillo, un lugar en tu corazón' (2010), 'Soy tu dueña' (2010), 'Qué pobres tan ricos' (2013) y recientemente en 'La Vecina' (2016). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lamentablemente Polo Ortín falleció el 16 de agosto del 2016 víctima de un infarto provocado por la fuerte bronquitis que padecía. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La nueva temporada de 'Vecinos' será un homenaje al fallecido actor, aseguró Pablo Valentín a Televisa Espectáculos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mayrín Villanueva siempre tenía a San Antonio de cabeza para que algún galán se enamorara de la solterona 'Silvia' en la serie. siempre tenía a San Antonio de cabeza para que algún galán se enamorara de la solterona 'Silvia' en la serie. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Mayrín la pudimos ver como protagonista en las telenovelas 'Yo amo a Juan Querendón' (2008), 'Una familia con suerte' (2011) y 'Mentir para vivir' (2013). la pudimos ver como protagonista en las telenovelas 'Yo amo a Juan Querendón' (2008), 'Una familia con suerte' (2011) y 'Mentir para vivir' (2013). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La talentosa actriz además de saber hacer comedia e interpretar a la buena del cuento sabe matarnos del coraje con sus villanías. ¿Cómo olvidar a la alocada y divertida 'Isabela' de 'Mi corazón es tuyo'? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mayrín reveló en el programa de radio reveló en el programa de radio 'Fórmula Espectacular' que llevan tres meses grabando la nueva temporada de la serie. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El edificio de departamentos de 'Vecinos' estaba a salvo gracias a su intrépido portero, 'Germán'. Eduardo España ya era popular por su participación en el programa 'Otro Rollo' pero logró tener un personaje entrañable en esta serie cómica. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir A la par de su actuación en Vecinos también participaba en el show 'Las pellizcadas de Doña Márgara', donde interpretaba a 'Márgara' una mujer que de buen decir no tenía nada. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2010 tuvo un personaje distinto a lo que había hecho anteriormente en 'Para volver a amar'. 'Quintín', su personaje en este melodrama, distaba mucho de ser chistoso y le dio la posibilidad de realizar una actuación con mayor dramatismo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lalo España participó posteriormente en 'Cachito de cielo' (2012), 'El Color de la Pasión' (2014) y 'El Hotel de los secretos' (2016). Foto: Televisa | Univision 0 Compartir César Bono nos divertía con las no tan originales ideas del fracasado actor y director de cine 'Frankie Rivers'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Afortunadamente el actor ya tenía muchos más trabajos en su carrera, no como 'Frankie' que sólo tenía sus glorias en la 'Toalla del mojado'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Además de protagonizar la puesta en escena 'Defendiendo al cavernícola', siguió trabajando en telenovelas como 'Cachito de cielo' (2012) y 'Muchacha italiana viene a casarse' (2014). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir César Bono es la telenovela 'El Bienamado', donde comparte créditos con Jesús Ochoa y Chantal Andere, entre muchos otros.

El proyecto más reciente dees la telenovela, donde comparte créditos con Jesús Ochoa y Chantal Andere, entre muchos otros. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir

“Lo tomé un poco a broma primero y ya después sí me saqué de onda porque o sea fue entre broma y broma con unos amigos, A mí me preocupó mucho mi familia, obviamente mis fans sí me preocupan y así porque tienen una imagen de mí y de repente se da otra. Obviamente que sí me preocupa, pero me preocupa más mi familia. Sí me regañaron y así, después les dije fue entre broma y broma, y me dijeron ' ya no hagas esas bromas' ", confesó Octavio a los micrófonos de ‘ Radio Fórmula’.



publicidad

El joven actor tuvo que aguantar todo tipo de comentarios en las redes sociales, pero aseguró que no le importan los malos comentarios hacia su persona, quedándose con las observaciones positivas que son las que a él le interesan.

Video: 'Vecinos' regresa con nuevas sorpresas



Regresa Mayrín Villanueva a la pantalla chica después de su inesperada salida de una telenovela Televisa 0 Compartir

Octavio sorprendió al público al anunciar su regreso a la televisión, pues se rumoraba que él había declinado la invitación para participar en la nueva temporada de ‘ Vecinos’, y aunque se sabe poco de su personaje en este programa, sólo dijo que regresará siendo todo un filósofo.

Ve también: