Ya nació la hija de Fátima Torre y así la presumió en redes sociales

La actriz compartió hace algunas semanas en su cuenta de Instagram una imagen en la que ya no puede ocultar su pancita de embarazada, acompañada del siguiente mensaje un tanto sarcástico: " Y bueno, decidí aquí, solo porque quiero leer los comentarios que van a hacer al respecto y en general. (¿Que si estoy en embarazo?, ¡que Dios me va a castigar!, ¿que si estoy en embarazo quién es el papá?, que mínimo me deje embarazar de cualquiera jajaja... etc.)". Foto: Instagram | Univision

0 Compartir