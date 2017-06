Jacky Bracamontes ya no tendrá escenas de pasión como las que realizó con William Levy para que no las vean sus hijas

Sin embargooptó por alejarse cuando el galán le confesó queestaba esperando otro hijo: "Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso, porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces dije, ¿cómo? ¿Por el Espíritu Santo?".

Fue así que la actriz dudó en entablar una relación con él: "Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos…". Foto: Univision Communications Inc. | Univision

accedió salir con él a pesar de que sabía que tenía un hijo con: "Él me había dicho, ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados’ y por eso estábamos saliendo como viendo qué pasaba".

Jacqueline Bracamontes provocaba revuelo hace algunos años cuando aparecía con poca ropa y mucha pasión junto a William Levy. Desde que estas escenas aparecían en nuestras pantallas, sus candentes besos revelaban que entre ellos había algo más que un amor de telenovela. El tiempo pasó, Jacky se casó con Martín Fuentes y ahora asegura que nunca más realizará escenas de este tipo porque no quiere afectar a su familia.

"Prohibido por mí, porque yo no quiero que mis hijas sufran de bullying en la escuela, la ‘neta’ no quiero. Puedes hacer un tipo de escenas, pero a ese nivel ya no, qué bueno que lo hice en su momento, soltera y cuando no tenía a nadie que se viera afectado por eso; bueno, mis papás sí le sufrieron un poquito, en especial mi papá, pero ya fue, ni modo. Pero más adelante sí no, además ¡ya me va a tocar ser la mamá de la protagonista!", dijo para las cámaras de Mezcal.com.

Aunque ella ya no quiere recordar estos momentos, 'Sortilegio' fue un gran éxito en su carrera pues logró conquistar con su historia de amor y se consolidó como una de las protagonistas más queridas de las telenovelas.



Jacqueline quiere cuidar mucho más su carrera e imagen ahora que sus prioridades han cambiado y recientemente la hemos visto desarrollarse en el campo de la conducción.

¿Te gustaría verla de regreso como protagonista en algún melodrama?