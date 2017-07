Héctor Soberón pierde trabajo por escándalo de secuestro y violación

Desde que fue acusado de violación y secuestro en el 2016, Héctor Soberón no la ha pasado nada bien, ha perdido importantes proyectos en Estados Unidos y México por esta supuesta difamación.

" Me crearon una imagen que no es, sí te afecta, pero vamos poco a poco, lo estoy demostrando, mi trabajo habla por sí mismo, lo profesional que yo soy, las puertas se me han empezado a abrir afortunadamente, todo va muy bien, obviamente se me cayeron muchos proyectos en Estados Unidos cuando salió esto, me hablaron y me cancelaron, porque me decían 'no podemos aventarnos con un problema de este tipo', declaró para la agencia 'Mezcalent'.



Brigitte Karen Rivera Viruega acusa al actor de haber mantenido una relación con él donde sufría violencia física y abuso sexual, además de haber sido secuestrada durante seis meses y haber quedado embarazada. Esta denuncia se llevó a cabo a través de la revista TVNotas en el 2016, por lo que Soberón comenzó un proceso legal en contra de la publicación y de Karen Rivera.

"Todo mundo sabe que me vincularon en un tema bastante vergonzoso sin deberla ni temerla. Me pedían que yo reconociera la paternidad de Juanito, entonces es algo ilógico y ahí aprovecharon para levantarme calumnias, pero afortunadamente eso ya está muy bien, lo último que platiqué con el abogado, es que eso ya entra en el proceso penal en contra de la mujer y sigue el proceso que tengo contra la revista", expresó.



Héctor Soberón enfrentó tremendo escándalo de violación y secuestro Univision 0 Compartir

Héctor dejó claro que no reconocerá la paternidad del hijo que se le imputa, porque no mantuvo una relación con la mujer que lo acusa.

"Está muy difícil que yo pueda asumir la paternidad porque todo es falso, quien me tendría que exigir una prueba de ADN es el juez, no existe tal, el niño tiene papá, entonces no puede tener dos papás, que me llegasen a pedir una prueba de ADN, me la hago, no pasa nada, no tengo ningún derecho y ninguna obligación, en dado caso que fuera a salir algo, pero es imposible", finalizó.