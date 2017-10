Gaby Rivero recordó el acto vandálico que cometió y manchó su carrera

Fue en el año 2013 cuando Gaby Rivero se vio envuelta en el escándalo por rayar el automóvil del dueño de la televisora en la que trabajaba en Estados Unidos. La actriz participaba en un concurso de baile y por algunas diferencias con los altos mandos de la televisora se atrevió a realizar este acto inapropiado, mismo que quedó al descubierto frente a la audiencia y por el que tuvo que declarar ante las autoridades.



Mira cómo lucen hoy las hijas de "la maestra" Gabriela Rivero La actriz mexicana Gaby Rivero, recordada por su papel de la 'Maestra Ximena' en la telenovela 'Carrusel', se casó con Luis Francisco Ricote, fotógrafo venezolano, con quien tiene tres hijas: Gala, Lara y Maya. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El matrimonio ha estado junto por casi 25 años, siendo una de las parejas más sólidas de la televisión. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Gala, la primogénita del matrimonio Ricote Rivero, nació en 1994, justo cuando su madre se encontraba en la cúspide de su carrera y era líder del famoso programa infantil "El Club de Gaby", en donde grabó dos discos. Foto: Instagram @gabyrivero64 | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Ven, abrázame, como cuando estaba dentro de tu piel, como cuando me sentías en tu ser, y mi casa era tu vientre antes de nacer', dice una canción que la actriz escribió previo al nacimiento de Gala y que fue parte del disco 'El Club de Gaby al Rescate'. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Tres años después, la familia Ricote Rivero sumaba a su clan a la pequeña Lara. Foto: Instagram @gabyrivero64 | Univision 0 Compartir La última en nacer fue Maya con quien decidieron dar por cerrado el ciclo de nacimientos en la familia de la siempre recordada "Maestra Ximena". Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las tres hijas de Rivero heredaron la belleza de su madre, quien fuera uno de los rostros más hermosos de la televisión de los años 90. En la foto aparecen Lara, Maya, Gala y Gaby. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Así lucía la expresentadora de 'Despierta América' cuando tenía 15 años, ¿verdad que el parecido con sus retoños es innegable? Foto: Instagram @gabyrivero64 | Univision 0 Compartir Gala, la mayor de las tres hermanas, actualmente tiene 23 años y el año pasado se graduó de dos carreras: Publicidad y Dirección de cine, en la Universidad de Miami Dade, en Estados Unidos. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda, Gala es la que mayor parecido mantiene con su guapa madre. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Para que la joven lograra obtener su título universitario tuvo que realizar un cortometraje, en donde Gabriela fue la actriz principal, comentó Rivero en entrevista para Tv Notas. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir 'Le encanta estar detrás de las cámaras, es muy ingeniosa, tiene mucho talento y le auguro un buen futuro', comentó orgullosa la también cantante. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gala radica en Los Angeles y trabaja como asistente de producción en Fox y ABC, en donde ha colaborado con artistas de talla internacional como Will Smith. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Lara, la segunda hija de Gabriela Rivero, tiene 20 años y recientemente se graduó de la preparatoria de Universidad de Miami. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Lara Ricote Rivero heredó los ojos y mirada de su madre. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lara viajará en agosto a Amsterdam, Holanda, en donde estudiará Relaciones Internacionales. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Aunque Lara tiene novio, Gaby Rivero asegura que su esposo es el menos celoso, pero sí lamenta el hecho de que sus hijas prefieran pasar más tiempo con sus enamorados que con su padre. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir En 2012, Lara debutó como actriz en la telenovela de Univision ‘Corazón apasionado’ en la que su madre también participaba. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maya es la menor de las hijas de Rivero. Actualmente tiene 17 años y tiene muy claro hacia dónde va... Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Gaby Rivero reveló a una revista mexicana, que la menor de sus tres hijas busca ser modelo profesional, por lo que una vez terminada la preparatoria se irá a estudiar a Europa. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Además de modelo, Maya tiene planeado estudiar actuación, pues heredó la vena artística de su madre y ya ha hecho pequeños papeles en telenovelas, como cuando debutó en la telenovela 'Pasión', en 2007. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las tres hermanas presumen una excelente relación en Instagram y son muy unidas a pesar de que cada una tiene lugares de residencia diferentes. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir 'Son muy maduras porque les hemos enseñado, Kiko y yo, a viajar solas desde los nueve años. Juntas se han ido a Colombia, Argentina y España´, comentó la actriz a la revista Tv y Novelas. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Sin duda, la entrañable 'Maestra Ximena' ha sabido encaminar a sus tres hijas, quienes no sólo son hermosas, además inteligentes. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir



Después de 4 años de este lamentable suceso Gaby habló para el programa de televisión ‘De primera mano’ y comentó cómo había afectado esta acción dentro de su carrera artística.



publicidad

“Me afectó en el sentido de que volví a resurgir, porque es el colmo, 37 años te portas bien, pero te sacas un ‘cero en conducta’ y entonces todo el mundo habla de ti, desgraciadamente estamos viviendo en este mundo en el que las cosas malas se oyen más que las buenas”, dijo con una sonrisa la actriz que dio vida a la maestra ‘Ximena’ en ‘Carrusel’.



Gaby Rivero nos dio unos buenos consejos para tener un buen matrimonio Univision 0 Compartir



Slideshow

Aunque no se arrepiente por aquel acto, Rivero confesó que no fue nada sencillo afrontar la controversia que causó con sus actos pues no estaba acostumbrada a ser blanco de malos comentarios por parte del público: “Al principio sientes que se te va el alma, estás en el ojo del huracán, pero luego pasa, todo pasa y no pasa nada”, puntualizó la actriz.

Ve también: