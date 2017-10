Ana Brenda podría regresar a las telenovelas con ‘El Güero’ Castro

Ana Brenda Contreras habló en exclusiva ante la cámara de Televisa Espectáculos, y confesó que el nuevo proyecto televisivo del productor José Alberto Castro podría marcar su regreso a los melodramas, aunque no todo está escrito, pues la actriz tiene una propuesta de cine la cual podría impedir su participación en ‘El despacho’, título tentativo de la telenovela.

“Vine a una junta apenas con el ‘Güero’ que lo adoro, siempre le he estado agradecida porque él me ha dado muchísimo, además como persona lo quiero mucho y confío mucho en él. Me ha dado dos personajes entrañables que me han cambiado la carrera, ‘Aurora’ (‘Teresa’) y Ana Paula en ‘La que no podía amar’, entonces vamos a ver qué pasa”, confesó Ana Brenda.



Ana Brenda Contreras fuerte candidata para protagonizar 'El despacho'

Ana Brenda Contreras será quien lleve el papel protagónico del melodrama. José Alberto Castro está por iniciar las grabaciones de su nueva producción televisiva, la cual podría llamarse 'El despacho', por lo que se rumora que será quien lleve el papel protagónico del melodrama.

Ana Brenda realizó la audición para quedarse con el papel central y el productor de la telenovela quedó muy satisfecho con su trabajo, por lo que probablemente este sea el proyecto con el que regrese a la pantalla chica. Según reportes del programa radiofónico 'Todo para la mujer', realizó la audición para quedarse con el papel central y el productor de la telenovela quedó muy satisfecho con su trabajo, por lo que probablemente este sea el proyecto con el que regrese a la pantalla chica.

La última vez que vimos a la actriz en una novela fue en el año 2015, protagonizando 'Lo imperdonable', esto junto a su actual novio, el actor Iván Sánchez. Kimberly Dos Ramos en 'Vino el amor' resaltó el trabajo de Kimberly Dos Ramos en los melodramas mexicanos, es por eso que 'El Güero' Castro al parecer volverá a confiar en su talento, pues ella podría ser otra actriz confirmada para 'El despacho'.

Kimberly no ha confirmado su participación, pero sus fanáticos piden fervientemente al productor que la tome en cuenta para este proyecto.

En el año 2016 le dio vida a la malvada 'Graciela' dentro de 'Vino el amor', ganándose el odio y la admiración de miles de televidentes. Julián Gil también acudió a las audiciones para 'El despacho' y al parecer su prueba resultó bastante bien, pues también se ha dicho que el actor tiene el papel protagónico ganado.

El actor no ha revelado si este proyecto es para él o no, pero sí dijo estar emocionado por volver a trabajar con el productor que confió en él dentro de la telenovela 'La que no podía amar'.

El último proyecto televisivo en el que vimos a Julián fue en 'Sueño de amor', interpretando al villano de la telenovela. 'Radio Fórmula' también dio a conocer que Geraldine Bazán podía protagonizar esta historia, pues la audición que hizo junto a Julián Gil gustó mucho a toda la producción de 'El despacho'.

Geraldine y Julián se verían cara a cara después del escándalo que enfrentaran por la supuesta infidelidad que Gabriel Soto y la expareja de Gil cometieron.

'El despacho' sería el proyecto que regresaría a la actriz a Televisa, pues lleva casi 20 años de no hacer una telenovela en dicha empresa. Mariana Torres también está contemplada como parte del elenco de esta novela, ya que después de su gran actuación en 'Hoy voy a cambiar', ha recibido diversas propuestas de trabajo.

Mariana es una joven promesa de la actuación en México, ya que gracias a su naturalidad al actuar se ha ganado un lugar en el mundo de las telenovelas. Mariana la podemos ver por Univision de lunes a viernes en punto de las 10pm/9c en la serie 'Hoy voy a cambiar', misma que cuenta la intensa historia de la cantante Lupita D'Alessio.

Flavio Medina tiene muy olvidados los melodramas, por lo que esta producción podría marcar el regreso del actor a la pantalla, pues en los últimos proyectos se destacó por ser un villano excepcional.

De ser cierto esto, sería la primera vez que el actor estuviera al mando del 'Güero' Castro. La última vez que vimos a Medina interpretando un personaje fue en la teleserie 'Yago', en donde personificó a 'Lúcio'.

Otra guapa actriz que está en espera de confirmar su participación en 'El despacho' es Fabiola Guajardo, la actriz quiere regresar a las telenovelas con un personaje que llegue al corazón de todo su público telenovelero.

Fabiola ha trabajado 2 veces con este productor, la primera en 'Corona de lágrimas' y la segunda ocasión en 'Pasión y poder'. 'Enamorándome de Ramón' fue la última producción en la que estuvo la actriz, dándole vida al personaje antagónico del melodrama.

Grettell Valdez también está prevista para participar en este intenso melodrama, aunque aún no confirma su participación.

Valdez trabajó en su segunda telenovela como actriz con Castro, por lo que ya sabe que trabajar con él es un éxito rotundo.

Hoy en día podemos ver a la actriz interpretando a una de 'Las Amazonas', no te pierdas esta historia en punto de las 3pm/4c sólo por Univision. Para terminar este posible elenco, tenemos a Altair Jarabo, quien desde 'Pasión y poder' no ha realizado algún proyecto en la pantalla chica.

Altair se quedó a punto de estelarizar la serie 'La bella y las bestias', siendo Esmeralda Pimentel la actriz que se quedara con este personaje.

Para descubrir esto aún quedan algunas semanas más, pues se espera que la grabación de 'El despacho' inicie a finales de este 2017. Para descubrir esto aún quedan algunas semanas más, pues se espera que la grabación de 'El despacho' inicie a finales de este 2017. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir



Aunque es la misma actriz quien asegura estar contemplada para la realización de un filme de corte cómico, el cual podría hacer imposible su estelar en ‘El despacho’: “Empezamos a filmar una película el primero de noviembre, por eso también es un poco complicado, yo estoy acostumbradísima a dividirme en lo que me tenga que dividir para poder hacer todo, pero a veces no sé si les funcione a las personas que me contratan”.



Julián Gil realiza casting para nuevo proyecto del productor José Alberto 'El Güero' Castro Televisa 0 Compartir



Para concluir, dijo que entre sus planes no está cambiarse de domicilio tras el temblor sucedido en la Ciudad de México, pues piensa seguir apoyando a su entorno para salir adelante lo más rápido posible.

Aún no hay actores confirmados para ‘El despacho’, pero se comienzan a escuchar diferentes nombres para formar el elenco, entre los que destacan: Kimberly Dos Ramos, Altair Jarabo, Flavio Medina, Grettell Valdez, Fabiola Guajardo y Julián Gil.

