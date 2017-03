Ana Brenda e Iván Sánchez cuentan por primera vez cómo se enamoraron

Con mi @ivansanchezz ... de la mano. Vivimos siempre juntos 🎶 💭 Gracias @javiersalas.ph por tan hermosas fotos! A todos en @vanityfairmxy feliz aniversario 🎈 @albertomoderno @evahughes31 Jamás sin mi @trianacasados 🌳 #vanityfairmx 🇲🇽 ❤ 🇪🇸

A post shared by AnaBrenda (@anabreco) on Mar 27, 2017 at 7:27am PDT