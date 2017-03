Joven indocumentado recibe $2,000 extra de un banco por error... y decide devolverlos

Christian Girón, un joven indocumentado que vive en Maryland, fue a una sucursal de Bank of America recientemente para sacar 4,200 dólares en efectivo para comprarse un carro. Pero no fue hasta que llegó a comprar su auto que notó que el cajero del banco le había pasado —por error— 2,000 dólares extra.

"Yo estaba contando el dinero para dárselo a la persona (para comprar el auto). Allí me di cuenta que habían 2,000 dólares más", explicó el joven salvadoreño en entrevista con la corresponsal de Univision Claudia Uceda. "Y dije, 'Oh, wow, tal vez el banco hizo un error.' "

El joven, quien es beneficiario del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), dice que decidió inmediatamente devolver el dinero al banco. "La honestidad no tiene precio y lo que me dijo mi corazón es, 'Ok, tienes que devolver ese dinero' ".

Aunque los empleados de la institución bancaria dijeron que no podían comentar sobre transacciones individuales, se puede escuchar a uno de ellos agradeciendo el acto del joven en una grabación telefónica que publicó Girón en sus redes sociales.

"Hombre, eres una bendición", le dice el empleado.

"Gracias, gracias. Ese dinero no me pertenecía", le contesta Girón.

"Lo estábamos buscando por todas partes. Muchísimas gracias", dice el empleado. "Gente como tú no aparece muy a menudo. Muchísimas gracias".



Girón dice que una de las razones para su acto de buena voluntad fue un horrible episodio que vivió el condado en el que vive en Maryland, donde dos jóvenes latinos fueron acusados recientemente de violar brutalmente a una joven en el baño de una escuela. Al menos uno de ellos es indocumentado.

"Quiero demostrar que no todos los latinos somos criminales. No todos somos violadores", explicó Girón.

Hiriam Rosario, el presidente de la Asociación de Policías Hispanos de Washington DC, fue uno de los que felicitó al joven por devolver el dinero. "Si hubiese mucho más gente con este tipo de actitud positiva de hacer cosas buenas este mundo fuera mejor", dijo Rosario.