Eugenio Derbez asegura que La Familia P. Luche regresará muy pronto

La Familia P. Luche es una exitosa serie mexicana creada por el comediante Eugenio Derbez, quien recientemente ha llenado de esperanza a sus fans al dar a conocer que tiene planes en el futuro para esta divertida y disfuncional familia.

Durante una transmisión en Facebook Live, el comediante, también conocido como Ludovico P. Luche, respondió a una serie de preguntas por parte del público, entre ellas la que más nos emociona, ¿volverá La Familia P. Luche?



“No sé, la verdad si, si tengo ganas de que vuelva La Familia P. Luche, no he tenido tiempo porque he estado haciendo ahorita películas, pero ya tenemos ahí varios planes para La Familia P. Luche, no les puedo contar mucho, pero sí, La Familia P. Luche no está muerta y viene pronto de regreso…”, respondió.

Pero eso no fue todo, el actor confesó que La Familia P. Luche está inspirada en su personalidad y también en Consuelo Duval, quien interpreta a Federica P. Luche, ¿alguna vez lo imaginaste?. Por otro lado, aseguró que algún día sacará un libro con anécdotas reales de La Familia P. Luche.

Ríe a carcajadas con esta divertida actuación de Eugenio Derbez como Ludovico P. Luche.



Anteriormente, Consuelo Duval confesó que extraña al comediante a través de su cuenta de Instagram. "Cuanto te extraño!! Mi Amigo.. mi maestro... Mi inspiración!! @ederbez tejón de coladera ... cucaracha de cocina económica... Insecto!! 😁" . Con esta publicación los fans se hicieron presentes para pedir una nueva temporada de La Familia P. Luche.

Cuanto te extraño!! Mi Amigo.. mi maestro... Mi inspiración!! @ederbez tejón de coladera ... cucaracha de cocina económica... Insecto!! 😁 A post shared by Consuelo Duval (@consueloduval) on Oct 23, 2017 at 9:53am PDT

Mientras esperamos la noticia de una nueva temporada, puedes divertirte a lo grande con La Familia P. Luche todos los lunes a las 7PM/6C por Galavisión.



