Selena Gómez termina con The Weeknd y se le ve muy cerca de Justin Bieber

Las fuentes consultadas por la revista People aseguran que Selena Gómez y The Weeknd no terminaron por cuenta de Justin Bieber y dicen que la cantante no ha regresado con su ex. En cambio, según dice la revista People, varias fuentes les confirmaron que los cantantes terminaron su relación por falta de tiempo por cuenta de sus compromisos laborales.



Vimos a Justin Bieber y Selena Gómez juntos hasta media noche, pero no te hagas ilusiones Justin Bieber aprovechó la tarde del domingo para visitar a su exnovia, Selena Gómez. Y llegó hasta ahí en su camioneta blanca. A los 10 minutos de haber llegado Justin, llegó Selena acompañada de sus agentes de seguridad. La camioneta estuvo estacionada fuera de la casa de Selena hasta casi la medianoche. Ellos tuvieron una relación intermitente entre el 2011 y el 2014. A pesar de que terminaron y volvieron muchas veces, su relación siempre acaparó la atención de la audiencia. Años más tarde, ambos confesaron lo enamorados que estuvieron el uno del otro en diferentes entrevistas. ¿Esta visita significaría una posible reconciliación de Jelena? Para aquellos que ya se habían entusiasmado con el regreso de 'Jelena', les tenemos una triste noticia... The Weeknd sigue siendo novio de Selena, y si bien se encuentra de gira promocionando 'Starboy', estaba enterado del encuentro. El cantante canadiense lleva más de 10 meses, sin interrupciones, saliendo con Selena. Relación que ha sido igualmente mediática y acosada por los paparazzis. Cabe resaltar que en la casa de Selena se encontraban otras amistades de la joven actriz. Entonces esta visita de domingo solo demostraría que tanto Justin como Selena tienen la madurez suficiente para poder entablar una amistad.

Recordemos que The Weeknd está de tour y que Selena Gómez ha estado ocupada en Nueva York en un rodaje para la próxima película del director Woody Allen. Además, la cantante se sometió en el primer semestre de 2017 a un transplante de riñón, por cuenta de su batalla contra el lupus. La relación entre ella y Abel Makkonen Tesfaye, el nombre real de The Weeknd, duró diez meses.



"Ella y Abel han estado yendo y viniendo durante unos meses", le dijo una fuente a la revista People. "Ha sido difícil para ellos darse cuenta de que esa era la dirección a la que se estaban yendo las cosas, pero ha sido difícil durante meses", dijo otra fuente cercana a la pareja.