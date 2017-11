Camila Cabello no lloró cuando se fue de Fifth Harmony, pero sí derramó lágrimas por Justin Bieber

Hizo noticia el año pasado cuando decidió apartarse de Fifth Harmony. Lo que no sabías es que la cubana es una fangirl como cualquier otra y hasta echa la lagrimita cuando ve o tiene noticias de su ídolo.

¿Quién no se emociona cuando tu artista favorito te envía un saludo en redes sociales, retuiteta o repostea algo tuyo o mejor aún, comienza a seguirte? Ese sentimiento está reservado para las fans y lo que menos esperamos es ver a un famoso en ese plan. Pues eso es precisamente lo que es Camila Cabello: una fangirl más.

La ex Fifth Harmony fue noticia cuando abandonó la agrupación en 2016. Y honestamente nunca la hemos visto muy triste por eso. Pero eso no quiere decir que la cubana no tenga sentimientos. Los tiene, pero no para esas cosas. Lo cierto es que descubrimos que la cantante de 'Havana' tiene una faceta de fan como cualquier otra.



Ed Sheeran, Justin Bieber y el cantante español Alejandro Sanz son sus favoritos y no lo esconde. También se suman a la lista One Direction y la agrupación mexicana Maná.

Aquí las reacciones más fangirl de Camila:

Justin Bieber le sacó las lágrimas. Literalmente

El canadiense colocó un Instagram story de que escuchaba la nueva canción de Camila, 'Havana'. Cabello, como era de esperarse, se emocionó y su reacción fue épica. Una amiga de Camila lo captó en video y se puede ver como ríe y llora a la vez.



HER REACTION OMG

“what happened camila?” “justin bieber was listening to havana on his instagram story” pic.twitter.com/KpbakFHenc — ces (@mamilacabello) October 2, 2017

No puede controlar los nervios con Alejandro Sanz

Camila no esconde su fanatismo por el español. De hecho, cada vez que lo ve en una alfombra roja o en una entrega de premios, se fotografía junto a él. Este año, Cabello paticipará en la gala de Persona del Año de Latin GRAMMY que honrará a Sanz. En 2015, durante una entrega de premios, la cantante no pudo con los nervios al escuchar a Alejandro interpretar 'Un zombie a la interpérie'.



Durante un Instagram Live, Alejandro le envió un saludo y Camila se quedó literalmente boquiabierta. Hasta su madre se emocionó con ella.





Un tuit para la historia

Estando en Fifth Harmony, Camila hizo un cover del tema 'Lego House' de Ed Sheeran. El inglés tuiteó que su presentación había estado 'increíble'. Una fan de Camila enmarcó el tuit y se lo regaló a la cubana. ¿Qupe hizo ella? Pues lo que haría toda fan: colgarlo en su cuarto.

Camia, eres una de las nuestras y por eso te amamos.