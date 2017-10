'Bidi bidi bom bom' de Selena originalmente era en inglés y hablaba de burbujas y peces

La primera versión de 'Bidi bidi bom bom', uno de los éxitos más emblemáticos de Selena, fue en inglés y surgió de manera espontánea durante las pruebas de sonido de Selena y su grupo Los Dinos a principios de los años noventa.

Según el músico Pete Astudillo, quien hacía coros a Selena como parte de la banda en esa época rondando 1992, un día la cantante empezó a improvisar junto a su hermano y bajista A.B Quintanilla y su esposo y guitarrista Chris Pérez, vocalizando frases sin sentido como "itty bitty bubbles" ("burbujitas" en español).



Selena Quintanilla: así surgió la leyenda del Tex-Mex Selena y Los Dinos fue la agrupación que vio nacer a la Reina del Tex-Mex. La popularidad de Selena incrementó después de ganar el Tejano Music Award a la mejor vocalista femenina en 1987. Hacia 1990 la fama de Selena creció, principalmente en los países de habla hispana. Selena ha sido considerada como una de las figuras más relevantes del género tex-mex. Así como una gran exponentente de la música latina que ha logrado ventas por más de 60 millones de discos a nivel mundial. En 1992, Selena lanzó su álbum "Entre a mi mundo" del cual el sinlge "Como la flor" se convirtió en el más representativo. En 1994, Selena ganó un Grammy a Mejor Álbum de música mexico-estadounidense por su producción "Selena Live!" Selena se convirtió en la primera cantante de música texana en ganar un Grammy. En 1994 Selena lanzó su disco "Amor prohibido" que poco después se convertiría en uno de los discos más vendidos en Estados Unidos. Entre sus éxitos más memorables se cuentran "Amor prohibido", "Como la flor", "No me queda más", "El chico del apartamento 512", así como "Bidi bidi bom bom". Diversos medios consideraron a Selena como la Madonna mexicana. Además, Selena ha sido catalogada como una de las artistas más inlfuyentes de todos los tiempos. Por supuesto, también se le ha dado el crédito por catapultar a la música latina hacia el mercado internacional. La muerte de Selena tomó por sorpresa a todos. Fue baleada por la espalda por su entonces asistente, Yolanda Saldívar. Tras ser intervenida quirúrgicamente y sufrir un paro cardíaco, Selena fue declarada muerta el 31 de marzo de 1995. Selena Quintanilla dejó un legado para las nuevas generaciones y se convirtió en toda una leyenda de la música texana.

La melodía pegó y Selena y su banda seguían tocándola en ensayos y pruebas de sonido. En un video de Youtube hacia el 1993, se ve a Selena improvisando aún más sobre la frase musical, cantando "If I had one wish, I would like to be a fish and I'd swim, swim swim under the sea I'd be so free" (en español "si tuviera un deseo, nadaría por el mar, sería tan libre").



A petición de A.B. Quintanilla, Astudillo luego escribió una nueva la letra, y en español, para ir con la pegajosa melodía de tintes de cumbia y reggae. La temática cambió del mar y burbujas al sonido que hace un palpitante corazón enamorado.

En una entrevista con El Gordo y La Flaca, Astudillo explicó la génesis de la canción.



¿Cómo nació la canción "Bidi bidi bom bom" de Selena? Univision 0 Compartir

'Bid bidi bom bom' aparece en el disco Amor Prohibido, lanzado en julio 1994. Llegó #1 en la lista Hot Lating Songs de Billboard en octubre 1994, seis meses antes de su inesperada muerte a la edad de 23 años.

Curiosamente, Aunque Google usa 'Bidi bidi bom bom' en su 'Google Doodle' en honor a Selena, el tema no es parte del disco Selena, el cual salió un 17 de octubre 1989, y fue el primer disco de la artista.