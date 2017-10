Al son del coquí, la canción de Lin-Manuel Miranda para Puerto Rico rinde tributo a los 78 municipios de la isla

Ya está disponible el tema 'Almost Like Praying', producido por Lin-Manuel Miranda para recaudar fondos para los damnificados del huracán María en Puerto Rico. La canción es un recorrido por los 78 municipios, o ciudades, de la isla. El canto del coquí, la pequeña rana que es un símbolo de Puerto Rico, se escucha durante la canción.





El autor de 'Hamilton', juntó a un impresionante reparto de superestrellas y artistas emergentes tanto puertorriqueñas dentro y fuera de la isla, así como latinos aliados como Juan Luis Guerra, Gloria Estefan, Camila Cabello, Rubén Blades, Alex Lacamoire, y Ana Villafañe. La lista de artistas también incluye Luis Fonsi, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, PJ Sin Suela, Rita Moreno, Joell Ortiz, Gina Rodríguez, Tommy Torres, John Leguizamo, Fat Joe, Pedro Capó, y Dessa.

El propio Lin-Manuel Miranda, puertorriqueño nacido y criado en Nueva York, empieza el tema cantando un fragmento de la canción 'María' del musical West Side Story: 'Say it loud and there's music playing, say it soft and it's almost like praying'. Miranda le dijo a la Prensa Asociada que estaba de vacaciones en Austria cuando azotó el huracán María y se acordó del tema del clásico musical de Rita Moreno con la inolvidable canción 'María'.



Miranda viajó a Los Angeles, Miami y Nueva York para grabarla y fue producida por Jeff Peñalva aka Trooko, el productor que ha trabajó con Residente en su disco solita. Miranda y Trooko ya habían trabajado juntos en el tema 'Immigrants (We Get the Job Done)' del mixtape de Hamilton.

