Continúa vigilancia por inundaciones repentinas en algunas áreas del sureste de la ciudad

HOUSTON, Texas. – Las precipitaciones que se han registrado en el sureste de Houston, debido a un sistema de tormentas que atraviesa la región, han dejado hasta 10 pulgadas de lluvia en algunos sectores, lo que ha ocasionado inundaciones en vecindarios y forzado el cierre de algunas escuelas, según la Agencia de noticias AP.

Los índices más altos de agua lluvia se registraron en el condado Brazoria, al sur de Houston, en donde el distrito escolar de Danbury cerró todos sus planteles.

Ha habido reportes de calles inundadas en algunos vecindarios de los poblados de Danbury, en el condado Brazoria, y Santa Fe, en el condado Galveston.

También se informó que el río Brazos, al oeste de Houston, estaba cerca de desbordarse.

El Servicio Nacional de Meteorología extendió la vigilancia por inundación hasta las tarde del martes en varios condados.

El tráfico en la carretera 45 sur se ha visto retrasado debido a las condiciones del tiempo y el pronóstico indica que caerán entre tres a seis pulgadas más de lluvia este martes.

El jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, advirtió sobre varias calles inundadas debido a las lluvias y pidió a la ciudadanía que conduzcan con precaución.



Steady rain throughout @HoustonTX is causing a lot of street flooding. Slowdown, if you hydroplane, get off the gas & do not tap brakes.