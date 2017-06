Zuria Vega quiere más hijos: "Nací para ser madre, es mi mejor rol de mi vida"

A cinco meses de haberse convertido en madre de la pequeña Lúa, la actriz Zuria Vega, quiere embarazarse otra vez, así lo expresó en exclusiva para Univision Entretenimiento: “Muero por ser madre nuevamente, no sabes, nací para esto, es el mejor rol de mi vida”.

“Estoy disfrutando al máximo a mi hermosa Lúa y aunque para muchos es muy pronto, de verdad que estoy segura de que quiero muchos hijos más, pero Alberto Guerra (su esposo) me mata”, comentó la actriz.



Zuria festeja los cinco meses de vida de Lua, su hija "Felices cinco meses amor de mi vida", fue la manera en la que la actriz Zuria Vega felicitó a su hija, Lua. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir Lua, a diferencia de otros hijos de famosos, no tiene cuenta de redes sociales y es su mamá, la actriz Zuria Vega, quien asegura esperará a que su hija tenga edad para manejarla ella misma. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir Lua siempre luce valerinas que enmarcan su bella cara. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Zuria Vega disfruta los capítulos de la telenovela que protagoniza, 'Mi marido tiene familia' acompañada de su hija Lua. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir Alberto Guerra en sus redes sociales presume el amor que tiene por su hija y escribe mensajes como este: "Me derrito de amor". Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir Después de cinco meses del nacimiento de Lua, Zuria se enteró que heredó el lunar de Alberto Guerra y él publicó el siguiente mensaje en Instagram: "Normal, te rapas y tu mujer se da cuenta que tu hija y tú tienen el mismo lunar". Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los ojos de Lua Guerra Vega, han acaparado las redes sociales de sus padres, quienes orgullosos presumen la mirada de su hija. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir Zuria Vega no se detiene en compartir y promover la lactancia materna, pues asegura que es una conexión muy especial la que se da con su pequeña. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir "Tiene los ojos y las pestañotas de Alberto, pero sin duda es idéntica a mi mamá y de mi papá yo creo (que) más grandecita va a traer otras cosas de mi familia”, comentó la actriz. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Zuria ha compartido con sus seguidores diferentes etapas, como en esta fotografía donde se les ve antes de dormir. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir Lua fue el regalo de cumpleaños 28 de Zuria Vega, la pequeña nació el 11 de junio de este año. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir La mejor postal, la familia Guerra Vega posando para celebrar los 5 meses de vida, de la pequeña Lua. Foto: Instagram/zuriavega | Univision 0 Compartir

La actriz que actualmente participa en la telenovela ‘Mi marido tiene familia’ reveló que aún está amamantando a su primogénita: “Sabes perfectamente que estoy a favor de la lactancia materna y yo sigo amamantando hasta que se pueda, mientras tanto obviamente no me puedo embarazar y no estoy hablando de que sea en un mes, pues estoy trabajando, pero en un futuro me encantaría”. Zuria dio a luz a Lúa el pasado 11 de enero.



La intérprete aseguró que por su condición de madre de un bebé está recibiendo un trato especial durante el rodaje.

"Lúa me acompaña y me dan mi tiempo y mi espacio para poder amamantarla, eso de verdad no tiene precio estoy muy agradecida con Juan Osorio por ser tan consciente”, afirmó.



publicidad

Zuria explicó que para poder compatibilizar su trabajo con la lactancia de Lúa, ella se saca leche y su esposo Alberto se encarga de darle el biberón a la niña.

Zuria luce muy delgada a escasos cinco meses de haberse convertido en madre, revela cómo lo logró: “No hay ningún secreto, no subí mucho de peso y además de que soy vegana, sumado a la lactancia, me ha dado resultados, aunque todavía hay cositas qué trabajar, pero la verdad no me preocupa”, concluyó.