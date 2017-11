Ya no es un rumor: Disney confirma que Beyoncé hará 'The Lion King'

Para el 19 de julio de 2019 está pautado el estreno de la nueva versión del clásico de Disney 'The Lion King', en el cual Beyoncé confirmó esta semana que será la voz del personaje de Nala.

Tras varios meses de insistentes rumores, la compañía Disney confirmó tanto la participación de la cantante como del resto del elenco, que estará dirigido por Jon Favreau. La nueva versión de 'The Lion King' llegará a los cines al cumplirse 25 años de la primera. En esta ocasión Donald Glover interpretará a Simba, James Earl Jones a Mufasa y Chiwetel Ejiofor será el perverso tío Scar.



Beyonce and I have an announcement to make... pic.twitter.com/OvFybq9LlQ