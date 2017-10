Univision condena el ataque de Eduardo Yáñez a su periodista, Paco Fuentes

“Univision Noticias, la galardonada división de noticias de Univision Communications Inc. (UCI), la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en los Estados Unidos, condena el acto de violencia perpetrado el día 10 de octubre por Eduardo Yáñez en contra del reportero de Univision Paco Fuentes. Univision Noticias exige respeto a la integridad física de sus reporteros y expresa su total desaprobación de cualquier tipo de violencia en contra de los mismos. La censura y los actos de violencia contra de cualquier periodista son reprochables sin importar su fuente”.

Univision News, the award-winning news division of Univision Communications Inc. (UCI), the leading media company serving Hispanic America, condemns the act of violence perpetrated on October 10 by Eduardo Yáñez on Univision reporter Paco Fuentes. Univision News demands respect for the physical safety of its reporters and expresses complete disapproval of any senseless act of violence against them. Censorship and acts of violence against journalists are reproachable no matter the source.