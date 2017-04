Todo lo que sabemos sobre la boda de Pippa Middleton

Pippa Middleton, quien enamoró al mundo cuando fue dama de honor en la boda de la duquesa de Cambridge y el príncipe William, celebrará su propio matrimonio dentro de seis semanas con el empresario James Matthews.

¿Dónde será la boda?

La boda se llevará a cabo el sábado 20 de mayo en St. Mark's Church, en Englefield, Berkshire, Inglaterra. Después de la ceremonia religiosa, los novios y sus invitados celebrarán en una recepción en casa de los padres de Pippa y Kate, Carole y Michael Middleton, probablemente dentro de su jardín de 18 acres.





Su futuro esposo

James Matthews es director ejecutivo y fundador de Eden Rock Capital Management Group. Después de 10 años de ser amigos y uno de ser novios, Matthews le dio un anillo de compromiso a Middleton durante un viaje al Lake District en julio de 2016. El diamante del anillo es de cuatro quilates.



La dama de honor

Su hermana, Kate Middleton cumplirá el papel de dama de honor, mientras que sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte serán los pajes, según The Telegraph. Sin embargo, según The Mirror, la dama será su sobrina de 14 años, Tallulah Goldsmith, para que la duquesa de Cambridge no robe la atención de la novia. En lo que varios medios concuerdan es que el best man será Spencer Matthews, hermano del futuro esposo de Pippa y estrella del programa de televisión Made in Chelsea.



Los invitados

El príncipe Harry asistirá a la boda, sin embargo, no es tan seguro que vaya su novia, la actriz estadounidense Meghan Markle. Tampoco se cree que vaya la novia de Spencer, el hermano menor del novio quien acaba de iniciar una relación con la modelo Vogue Williams. Aunque estima a los Middleton, la reina Isabel II es otra de las peronas que no irán a la boda, pues tiene muchos compromisos ese fin de semana.



El vestido

No es seguro quién diseñará el vestido, sin embargo, el diseñador Giles Deacon fue visto visitando a Pippa y a su madre en casa el año pasado.





La despedida de soltera

Pippa hizo un viaje de ski con sus amigas más cercanas y su hermana Kate a Francia en marzo como despedida de soltera. Se hospedaron en el hotel Meribel y viajaron en avión privado.





La luna de miel

Pippa y James viajarán a Kenya después de su boda.





