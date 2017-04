'The Fate of the Furious': los homenajes de la película a Paul Walker

“Si un día la velocidad me mata, no lloren porque estaré sonriendo” es una frase atribuida a Paul Walker, palabras que han sido reproducidas con su imagen, circulando en redes sociales, desde su trágica muerte en un accidente el 2013.

Ese mismo año Justin Lin, director de ‘The Fast and The Furious’ y sus secuelas, recreó para 'Time' uno de sus últimos momentos con el actor en el set: “Cuando nos quedamos sin luz en la último toma, tiré mis auriculares con frustración y salí a tomar aire” escribió Lin, “Estaba desgastado. De pronto sentí que había alguien abrazándome. Era Paul. Él dijo, "Gracias" y se fue. Ese fue el último momento que tuve con Paul en el set un momento que define cómo era Paul”.

Los hermanos, Cody y Caleb, y el padre de Paul Walker realizaron un funeral privado para el actor el 30 de noviembre del 2013. Dos años más tarde un miembro de la familia compartió que la familia honraba cada año al protagonista de 'The Fast and The Furious' pasando las fiestas cerca del océano, "Cody y Caleb pasan el mayor tiempo posible en el agua —haciendo kayak, surfeando o buceando—""Sé que les recuerda a Paul", agregó.

Meadow Rain tenía 14 años cuando su padre murió. Desde entonces, ha hecho pocas apariciones en público y, en sus redes sociales, su actividad ha estado, cuando no ausente, a recordar el legado de Paul Walker. Como excepción su nombre su nombre apareció en los titulares de la prensa cuando presentó una demanda contra Porsche, argumentando que el auto en el que iba su padre la noche en la que murió no contaba con los dispositivos de seguridad adecuados.

En el 2002 Walker se encontró con el papel más importante de su carrera, un rol protagónico al lado de Vin Disel en 'The Fast and The Furous', una película que retomaba la adrenalina de las películas de autor de los años setenta que recaudó en las taquillas más de 200 millones de dólares.

Walker inició su carrera en el cine después de participar en varias series de televisión e incursionar en el modelaje. En 1994 participó en la película 'Tammy and the T-Rex', a la que siguieron roles secundarios en cintas comoy compartió créditos con Reese Whiterspoon y Tobey Maguire. "Era un placer trabjar con él, un verdadero caballero y un alma humilde. Oraciones y amor para su familia" escribió Whiterspoon en su cuenta de Twitter al enterarse de la muerte del actor.

En la octava entrega de Fast & Furious, llamada The Fate of the Furious, Vin Diesel hace dos homenajes a Paul Walker, actor de la saga quien murió en 2013 en un accidente automovilístico no relacionado con el filme.

En ' Fast 8', el personaje de Vin Diesel, llamado Dom, tiene un hijo con su exnovia Elena. En una de las últimas escenas de la película, Dom hace un pequeño tributo a su excompañero del filme. "Quiero que conozcan a la persona más importante de mi universo, nunca me daré por vencido con él", dice, presentando a su hijo. "¿Quieren conocerlo? Está bien. Todos, conozcan a Brian".



Brian O'Conner era el nombre del personaje que Paul Walker interpretó en las siete primeras entregas de Fast & Furious.



Además, una de las primeras escenas de The Fate of the Furious fue pensada para homenajear a Paul Walker, según Vin Diesel. "Es sutil, pero el punto de Cuba fue hacer un homenaje, poniendo a Paul en la primera escena de Fast 8", dijo a USA Today sobre una secuencia de carreras en La Habana en la cual Dom utiliza un truco de motor del personaje de Walker, llamado 'The Buster', para hacer que su carro corra más rápidamente.

"La secuencia era para responder a algo que Paul siempre me decía a mí como productor: 'Vin, necesitamos más carreras, más carreras'".



Además, según la coestrella de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, The Fate of the Furious es una película mucho más oscura que el resto de la sega debido a la ausencia de Walker. "No queríamos estar ahí y pretender que todo estaba bien después de una pérdida tan grande", dijo a Entertainment Tonight. "Entonces tienes que más o menos reinventar todo y hacerlo oscuro antes de salir de ello".

The Fate of The Furious se estrenará el 14 de abril de 2017.



