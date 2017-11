Terrible confesión de Yuri: intentaron violarla en su infancia

La cantante Yuri confesó, por primera vez en entrevista para un canal de televisión internacional, que de niña sufrió un intento de violación: "mi papá tenía un consultorio y yo estaba con él. Mis papás siempre me decían que estuviera alerta de donde no me podían tocar (refiriéndose a varias partes del cuerpo), al final del consultorio había un hombre muy alto que siempre me decía que fuera, un día me empezó a rozar con su mano aquí abajo (señalando sus partes íntimas) y yo le dije 'espérate'. En ese momento recordé todo lo que me decían mis papás y salí corriendo", agregó.



La intérprete de '¿Y tú cómo estás?', de 53 años, ahondó en este incidente tan amargo que vivió siendo pequeña: "le dije a mi papá de inmediato que había un señor que me agarró aquí". Añadió, que su padre, el doctor Carlos Valenzuela Priego, fallecido en 2007, reaccionó enfurecido y se le fue a los golpes al sujeto que intentó propasarse con ella: "casi lo mata, se lo tuvieron que quitar de encima".



En la misma entrevista, la estrella- de firmes creencias cristianas- comentó que no está de acuerdo que las parejas del mismo sexo adopten hijos, pese a que, asegura, les tiene profundo amor y respeto, ya que conforman un elevado porcentaje de su base de fans: "Quiero ser muy clara, en México no se tiene esa apertura como en Europa o en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño. Todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, pero eso no quiere decir que como no estoy de acuerdo con esto, me llamen homofóbica, porque no lo soy".

Incluso señaló que muchas de las personas que estan cerca de ella tanto a nivel profesional como personal, son gays y los acepta tal cuales son: " La mayoria de la gente que trabaja conmigo son gays, son de la comunidad y los amo profundamente, como también tengo amigos que adoro mucho. Yo no soy quién para juzgar".



Cuando se le preguntó si ella (que tiene una hija adoptiva llamada Camila) considera que solamente las parejas heterosexuales son las que podrían tener derecho a adoptar, afirmó: " ese es mi punto de vista, porque en mi instructivo de vida dice hombre y mujer. Yo no soy de ese tipo de personas que juzga, hay que predicar con lo que practicamos. En México hay mucho ' burling'" concluyó.

