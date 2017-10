Termina el pleito de 'Arpías': Cynthia Klitbo deja solas a Maribel Guardia y Ninel Conde

A unas semanas de estrenarse la obra de teatro, la actriz decide abandonar el proyecto luego de no acoplarse con sus compañeras de reparto

Aún no se estrena la puesta en escena de ‘Las Arpías’ y ya se encuentra con su primer obstáculo: la renuncia de Cynthia Klitbo, quien formaría parte de la obra, producida por Omar Suárez y dirigida por Otto Sirgo.

Hace unos días, el elenco de la obra de teatro se presentó ante los medios y en la conferencia de prensa fue evidente el descontento de Klitbo, quien se quejó por la forma en que sus compañeras han venido trabajando durante los ensayos de dicho proyecto.





La actriz de ‘El privilegio de amar’ explicó que no está acostumbrada a la “ falta de compromiso” por parte de sus compañeras luego de señalar que hay quiénes no asistenten o no son puntuales con los horarios por cumplir con otros compromisos.

Cynthia agregó “Lo que pasa es que mi experiencia había sido un poco distinta, yo soy egresada de Bellas Artes, ha sido un poco complicado reunirnos durante los ensayos, no todas las compañeras pueden ir por cuestiones de fechas y cosas, entonces a mí de pronto me brinca un poco porque no es el teatro al que yo estoy acostumbrada a trabajar, un teatro exprés”.



Cynthia Klitbo prefiere estar sola que mal acompañada



Tras sentirse ofendida por los comentarios de Cynthia, la primera en responder fue Maribel Guardia, quien alegó que a pesar de sus ausencias, ella se sabe el libreto a la perfección mientras que Ninel Conde se defendió al señalar que ha faltado por la gira musical en la que trabaja, de la cual la producción estaba enterada.

‘Las Arpías’ regresa a las marquesinas a partir del 20 de octubre y estará conformada por un extenso grupo de actrices como Víctoria Ruffo, María Víctoria, Silvia Mariscal, Ariadne Díaz, Ana Patricia Rojo, Ninel Conde, Maribel Guardia y Grettel Valdez.

