Si cierras los ojos, confundirás la voz de este joven con la de un cantante famoso

La actriz compartió un video de su hijo Santino Borghetti interpretando el tema 'No me puedes dejar así' y hasta tenía fans en su concierto.

Santino el único hijo de Grettell Valdez disfruta cantar, así lo demostró en el campamento en el que se encuentra pasando sus vacaciones de verano, el sábado 16 de julio la actriz compartió un video donde se ve al pequeño dar una muestra de su talento, donde se apoderó del escenario durante su intepretación del tema 'No me puedes dejar asi' , uno de los clásicos temas que Luis Miguel cantó en 1983, es sorprendente el parecido de voz con el cantante mexicano.

Por lo visto Santino heredó la vena musical de su padre Patricio Borghetti, pues el argentino primero se dio a conocer en México como cantante y luego como actor. Aunque apoya a su hijo aún no está seguro de dejarlo dedicarse al mundo artístico, porque apenas tiene 8 años.



A pesar de lo entonado y el dominio del escenario, fue la actriz mexicana Grettell Valdez quien escribió en su Instagram que su hijo no ha tenido ninguna preparación profesional: “No puedo dejar sin compartir este gran momento para mi hijo y para mí, su primer campamento de música a sus 8 años y me dice ... mamá creo que quiero tomar clases de canto, ¿ustedes qué opinan le gusta?”.



Santi, como le dicen de cariño, asistió a las audiciones para interpretar a Luis Miguel en su etapa cuando era niño, para la serie biográfica que prepara Netflix y aunque ya pasó a un filtro del 'casting' aún le falta la siguiente etapa, según reveló su papá. Todavía no se sabe si se quedará con el papel o no, a pesar del parecido físico con el cantante, cuando tenía 13 años de edad.



El actor y conductor Patricio Borghetti expresó que no le agrada mucho la idea de que su hijo empiece una carrera artística a su corta edad, sin embargo, lo apoyaría: “Le gusta cantar, actuar, trae como la vena artística, pero a mí me parece que aún está pequeño. Se me hizo padre que empezara a conocer un poco de qué se trata y demás. No lo presiono ni nada, es una decisión de él”.