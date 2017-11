Shakira no puede cantar y así de delicada es su afección

La cantante colombiana ha suspendido el comienzo de su gira ‘El Dorado’ debido a una hemorragia en su cuerda vocal derecha. Esta enfermedad es muy frecuente entre los cantantes, ya que someten su voz a un sobreesfuerzo constante.

Las cuerdas vocales o pliegues vocales son dos bandas elásticas localizadas en la laringe, que al vibrar producen los sonidos tonales o sonoros: la voz.

¿Qué le ha pasado a Shakira?

Al someter la voz a un sobreesfuerzo constante, uno de los vasos sanguíneos de la zona puede romperse. Es entonces cuando la cuerda vocal se llena de sangre y la persona afectada pierde rápidamente la voz.

Shakira ha dedicado los últimos cinco meses a la preparación de su gira 'El Dorado'. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales a principios de noviembre, Shakira reconocía que durante sus últimos días intensos de ensayo, había forzado sus cuerdas vocales.

Ignacio Cobeta, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y catedrático de Otorrinolaringología de la Universidad de Alcalá de Henares, explica en su diccionario online de patologías vocales que "en el caso de los cantantes es potencialmente dañino. Un tratamiento adecuado con reposo vocal favorece la curación sin secuelas".

“La hemorragia parece no haberse reabsorbido aún”, ha indicado la colombiana en el nuevo comunicado.

Shakira ha postergado el comienzo de su gira hasta 2018. Todos los conciertos con base en Europa han sido cancelados. La siguiente fecha prevista para la reaparición de la cantante podría ser el 11 de enero en Sunrise (Florida) si sus cuerdas vocales se lo permiten.

FUENTE: National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, MedlinePlus e Instagram de la artista.