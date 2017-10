¿Se acabó el amor entre Paulina Goto y Horacio Pancheri? Esto es lo que sabemos de su supuesta separación

La romántica relación amorosa entre los guapos Paulina Goto y Horacio Pancheri aparentemente ha llegado a su fin o eso deja entrever la evidente falta de interacción de ambos en redes sociales y declaraciones de personas cercanas al interior del equipo de producción de la telenovela ‘El vuelo de la Victoria’.

Los más recientes rumores parecen indicar que el noviazgo del año ha llegado a su fin. Una fuente de la producción de 'El vuelo de la victoria' aseguró: “Pau está muy triste porque terminó su relación con Horacio”, y en medio de esta controversia, los cauces de sus carreras parecen tomar distintas rutas: Paulina sigue las grabaciones de la novela fuera de la Ciudad de México y Horacio emprenderá gira con la obra próximamente, por lo que no comparten mucho tiempo juntos y los mensajes de amor entre la pareja ya no existen en redes sociales desde hace un par de semanas.



¿Y ahora qué pasó con Paulina Goto y Horacio Pancheri? Recientemente Paulina Goto publicó en su Instagram un mensaje para el actor argentino. Foto: soypaulinagoto/Instagram | Univision 0 Compartir "Feliz y orgullosa de tus logros! Estoy segura que #EnTierrasSalvajes será un éxito por todo el amor y la dedicación con la que creaste a Sergio. ¡Te amo con todo mi corazón! Sigue brillando y persiguiendo tus sueños. Los pies en la tierra y la mirada en el cielo". Foto: soypaulinagoto/Instagram | Univision 0 Compartir En junio del 2016 se dio a conocer que la pareja eran novios. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paulina Goto y Horacio Pancheri se están convirtiendo en una de las parejas favoritas gracias a la telenovela "Un camino hacia el destino". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La química que tenían en la historia traspasó la pantalla. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Goto, quien ha estado junto al argentino por más de un año, regularmente convive con el pequeño hijo de Horacio, Sergio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Previo a confirmar su relación, Horacio salió en defensa de Paulina con esta foto y aseguró que es la mejor compañera que ha tenido para la novela "Un camino hacia el destino". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los mensajes cariñosos no han parado. @horaciopancheri: "Estudiando escenas de #UCHED con esta guapa hermosa princesa chula la mejor del mundo mundial literal. Wow, soy demasiado afortunado en tener compañeras y amigas como la señorita Goto". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Han compartido grandes experiencias en las grabaciones de la novela, además de los viajes de promoción. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como cuando viajaron a Los Ángeles y aprovecharon para pasar un día en Disneyland. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Buscamos a la actriz de 26 años de edad mediante su publicista; tras solicitarle una entrevista, después de algunos minutos la respuesta fue: “Ella no quiere hablar del tema, gracias”. Personal de confianza de Paulina también habló con Univision Entretenimiento, asegurando la misma versión de su publicista: “Mira, no he hablado con ella; desconozco si está triste y es un tema del que no le gusta hablar, siempre ha mantenido su relación en privado”.

La relación de esta carismática pareja ha estado llena de polémicas desde finales de 2016 cuando se rumoró insistentemente que Paulina estaba embarazada, lo cual negaron categóricamente y algunos meses después, en marzo de este año, se dijo que Goto y Pancheri habían terminado su relación, pero esto tampoco fue cierto: “Para los que nos quieren ver separados… les mandamos bendiciones… estamos mejor que nunca”, aseguró en ese entonces Horacio en su cuenta de Instagram donde acompañó su declaración con una fotografía donde se comía a besos a la actriz.



El amor de Horacio Pancheri y Paulina Goto se volvió realidad, mira quiénes comparten su historia Los protagonistas de "Un Camino Hacia El Destino" encontraron el amor dentro de los sets de grabación. Mira con quiénes comparten historia y síguelos en el gran final este 29 de agosto por Univision. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Durante las grabaciones de la telenovela, Paulina Goto y Horacio Pancheri confirmaron que están felizmente enamorados. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "A nuestros amigos, a nuestros fans y a todos los que ven #UCHED queremos compartirles que somos novios y estamos muy felices. Les mandamos muchos besos!" compartió Paulina en sus redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde meses atrás ya se les veía muy juntos y acaramelados así que comenzaron a despertar sospechas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actriz convive con el pequeño hijo de Horacio y esto hizo que los rumores crecieran cada vez más. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Hace algunas semanas una publicación aseguró que Paulina era muy indisciplinada, situación que ella negó y sus compañeros le mostraron su apoyo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Horacio salió en su defensa al publicar esta foto: "Eres la mejor compañera que pude haber tenido para este proyecto... humilde, profesional, puntual, amable con sus compañeros, y respetuosa con todo el equipo. @soypaulinagoto gracias por aguantar mis berrinches jaja. Y no hagas caso a los comentarios que te quieren ensuciar. Sabemos que no es así, todo lo contrario. Besos tita". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los mensajes cariñosos no paraban. @horaciopancheri: "Estudiando escenas de #UCHED con esta guapa hermosa princesa chula la mejor del mundo mundial literal wow soy demasiado afortunado en tener compañeras y amigas como la señorita Goto. Sin más por el momento me retiro. Saludos!". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Paulina compartió esta foto hace unos días: "#TB #LA con este guapo.... Súper copado y re lindo... Panchi te quiero por siempre... Mi gran compañero y amigo...AJIJO". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los dos hacen una linda pareja así que seguramente sus fans aplaudirán su noviazgo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Tantos besos que se dieron hicieron su efecto y ahora disfrutan de un romance de ensueño. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Han compartido grandes experiencias en las grabaciones de la novela, además de los viajes de promoción. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como cuando viajaron a Los Ángeles y aprovecharon para pasar un día increíble en Disneyland. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cada noche nos encantan con su historia de amor en "Un Camino Hacia El Destino" y ahora también lo harán en la vida real. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¿Te gusta la parejita? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero no son los únicos que han encontrado el amor dentro de las grabaciones de telenovela. ¿Recuerdas quiénes más iniciaron una relación fuera de las pantallas? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras también son parte de este listado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Durante las grabaciones de la telenovela "Lo Imperdonable" surgieron los rumores sobre un romance entre ellos. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero tras la polémica que causaron las fotografías en donde Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras se ven en una situación comprometedora, el galán español rompió el silencio. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir A Eleane Puell y Jesús Carús los vimos muy enamorados dentro de la historia de "Yo no creo en los hombres". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Pero su noviazgo salió de las pantallas y hasta la fecha mantienen una relación. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A principio del 2016 se convirtieron en papás. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Eduardo Yáñez es muy coqueto y de nueva cuenta está en el recuento, pues en ocasiones anteriores otras bellezas han quedado prendadas de él. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Eduardo y Marjorie de Sousa vivieron un tórrido romance cuando grababan "Amores Verdaderos". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jessica Decote y Boris Duflos también fueron flechados durante las grabaciones de "Amores con trampa". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Esta parejita nos llenó de alegría con sus ocurrencias. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Sin embargo su noviazgo terminó. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José Ron también se ha contagiado del amor telenovelero. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Se rumoró que el actor estaba enamorado de su compañera de "Muchacha Italiana Viene a Casarse", Livia Brito. Aunque hasta la fecha ambos siguen negando que tuvieron una relación. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Su romance con Ariadne Díaz no fue muy próspero, aunque sí muy apasionado. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ellos comenzaron su relación cuando protagonizaron "La Mujer del Vendaval". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Definitivamente se notaba en la telenovela pues sus besos eran de lo más candentes. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir A su vez Ariadne ya se había relacionado con el galán de su telenovela anterior. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su amor comenzó en el set en "Llena de Amor" la actriz interpretó a 'Marianela' y se enamoró de 'Emmanuel', el personaje de Valentino Lanús. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Después de un tiempo este amor se hizo realidad. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Pero su relación terminó a mediados del 2012. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A ellos les siguen Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes se conocieron en "Teresa". Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En la vida real, cuando ambos se encontraron solteros finalmente decidieron darse una oportunidad. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Y desde finales del 2014, forman esta bonita pareja. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se van de viaje juntos, conviven con sus familias y ya no tienen ningún impedimento para disfrutar de ese romance telenovelero. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Thalía y Fernando Colunga protagonizaron "María la del Barrio", y se dice que fue en las grabaciones de esta telenovela donde surgió su romance. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Ellos nunca confirmaron su supuesta relación. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se dice que la relación no duró mucho pero esta pareja aún es recordada. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En "Amor Real" Colunga tuvo escenas muy candentes con Adela Noriega. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Tal vez por eso se les comenzó a relacionar sentimentalmente. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ellos siempre lo negaron pero a muchos les quedó la duda. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Itatí Cantoral conoció a Eduardo Santamarina en la telenovela "Salud, Dinero y Amor" y al poco tiempo contrajo matrimonio con el actor. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Pero su matrimonio terminó porque él se enamoró de su pareja en la telenovela "Velo de Novia", Susana González. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero el actor siguió enamorándose de sus parejas ficticias pues más tarde dejó a Susana por Mayrín Villanueva, con la que protagonizó "Yo Soy Juan Querendón". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Mayrín terminó su relación con Jorge Poza y poco tiempo después anunció que estaba embarazada de Eduardo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Estos dos se casaron y a la fecha siguen juntos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jorge Poza no se podía quedar atrás. Después de divorciarse de Mayrín comenzó una relación amorosa con su pareja en "Alma de Hierro", Zuria Vega. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Jorge y Zuria incluso vivieron juntos. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir La pareja anunció su separación en 2011 después de tres años de relación. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Hemos decidido tomar caminos diferentes siendo este un largo, triste y difícil proceso". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Adela Noriega y Fernando Carrillo protagonizaron "María Isabel" en 1997. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Fernando Carrillo quedó enamorado de Adela en esta producción y, aunque nunca se ha confirmado, se dice que tuvieron un romance. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta pareja sí que tiene "Fuego en la Sangre". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Desde que Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez estuvieron juntos en la telenovela, iniciaron su noviazgo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir ¿Te gusta esta pareja? Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mariana Levy y Ariel López Padilla se encontraron en "Vidas Cruzadas" en 1994. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Después de tener un noviazgo se casaron y tuvieron a su hija María. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Tres años después se divorciaron. Desafortunadamente Mariana falleció en el 2005. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir



¿Será verdad que se les rompió el amor de tanto usarlo? Ojalá no, porque forman una pareja preciosa.