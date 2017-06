Salma Hayek revela su doloroso remedio para deshacerse de sus arrugas sin botox o rellenos

Contrario a muchas estrellas de Hollywood, que han perdido hasta su capacidad de expresar emociones por inyectar botox y rellenos en sus rostros, la actriz mexicana Salma Hayek se ha inclinado por hacer uso de un método natural, aunque doloroso.

Cuidándose de criticar, pues respeta lo que sus colegas hagan con su cuerpo, Salma Hayek reveló durante su visita al programa británico de Graham Norton cúal es su estrategia para lucir siempre radiante y esconder, aunque sea por unas horas, las huellas que el paso del tiempo han dejado sobre su rostro.

Hayek, quien acudió al programa para hablar sobre el filme 'Beatriz at Dinner', contó que durante su filmación, el año pasado, cumplió 50 años. "Y no tengo ni botox ni relleno", presumió entre los otros invitados de Norton y el público, que aplaudió su belleza natural.

Sin embargo, la veracruzana hizo una pausa para revelar su secreto. "Tengo que dar este tip, tengo que hacer esta confesión para que las chicas (no se rompan la cabeza): Yo sí me halo el cabello de los lados bien fuerte hacia atrás y me hago este moño, que me da dolor de cabeza, pero lo aguanto para que ustedes me vean así", expresó con seriedad, provocando múltiples carcajadas.



De inmediato, Salma Hayek volvió a hacer gala de su sentido del humor, retomando la historia del día de su cumpleaños. "Fui a trabajar, porque tenía que hacerlo en mi cumpleaños 50, y cuando llegué al estudio, molesta y gruñona, abrí la puerta del carro y me recibieron unos mariachis. Empecé a llorar porque fue maravilloso".

Unos minutos más tarde, alguien le contó que cuando Miguel Arteta, director de 'Beatriz at Dinner', propuso que le llevaran mariachis al estudio, una de las productoras del filme había expresado sus reservas, preguntando si ese acto sería "políticamente correcto, porque (Salma) es mexicana y podría pensar que se trata de racismo ".

Entonces, cuando terminó la fiesta, Salma Hayek se le acercó a la productora, que no identificó, y le dijo "tengo que hablar contigo. Quiero que sepas que estoy muy agradecida por haber pensado en hacer algo por mi cumpleaños, pero... ¿mariachis? Y en el almuerzo qué, ¿nos darán tacos?"



Cuando vio que la productora estaba a punto de llorar, Salma Hayek le confesó que bromeaba, pues nada ofensivo había en el hecho de felicitarta de la mejor forma, honrando su origen.



