Rogelio Guerra necesita más de $2,000 mensuales para sus cuidados: "No nos alcanza", dice la esposa

Después de que Verónica Castro pidiera ayuda para Rogelio Guerra y su familia, la esposa del actor, Maribel Robles, explicó a Univision Entretenimiento que no están pasando por sus mejores momentos económicos y que su marido requiere de la atención de dos cuidadores para poder garantizar su bienestar. Esto supone más de 2,500 dólares mensuales (46,000 pesos).

"Cuando me atoro recurro a los amigos y ahora el doctor Israel Flinkelstein (quién le da una terapia de medicina cuántica), pagaba los cuidadores de Rogelio desde que lo saqué de 'La Casa del Actor'. En este momento se le ha complicado porque ha tenido muchos cambios en su clínica y ya no me puede apoyar con los cuidadores y esa cantidad no hay manera de que la pueda cubrir, así que recurrí a los amigos. Si 53 amigos me apoyan con 500 pesos mensuales la libro, entre ellos (los amigos), se encuentra Verónica que siempre ha estado cerca de mí", manifestó Maribel.



La situación de la familia Guerra fue hecha pública por Verónica Castro, protagonista de telenovelas como 'Los ricos también lloran' -donde fue pareja de Rogelio Guerra- esta semana en el programa 'Hoy': "No puede ser que estés con estos problemas económicos, cuando hay tanta gente que quiere ayudar", comentó la actriz.



Verónica Castro y Rogelio Guerra han mantenido una amistad desde finales de la década de los 70. Juntos protagonizaron 'Los ricos también lloran' en 1979, el cuál ha sido uno de los melodramas más exitosos de todos los tiempos. Verónica aprovechó para pedir ayuda en el programa 'Hoy': "En este momento estamos pasando por muchas dificultades con un gran compañero que es Rogelio Guerra, dejó muchas telenovelas en este país, en este mundo y sobre todo para Televisa". "Si hay alguien que lo pueda apoyar con el hospital o económicamente a su familia, porque ya llegaron a un grado de desesperación que no saben ni cómo apoyarlo", agregó. Maribel Robles esposa del primer actor, confirmó la información sobre la falta de recursos para solventar los gastos: "A nivel económico yo no puedo solventar los cuidadores de Rogelio. No hay manera real que yo pueda solventar esos gastos, entonces por eso recurrí a los amigos. Yo estoy abierta a cualquier ayuda", declaró para el programa radiofónico que conduce Javier Poza. Maribel habló del deterioro que ha tenido su marido desde la trombosis que sufrió en el 2015. "Al estar en inmovilidad, obviamente hay un deterioro en sus músculos y en una serie de cosas; a largo plazo puede tener un deterioro general en su organismo. Estamos evitando que esto suceda, pero eso no quiere decir que se pueda evitar. No hay cura", explicó para la 'Revista TVyNovelas'. A pesar de todo, el actor está estable y sus análisis se encuentran en los parámetros saludables. Aunque su ánimo ha decaído un poco y ya no quiere ver las películas en las que trabajó. "Para nada, no las ve. Las evade, cierra los ojos y se voltea", explicó Robles. Aldo, uno de sus hijos, siempre ha estado consciente de la delicada situación de su padre, así lo declaró para la agencia Notimex: "Durante mucho tiempo su cerebro no se desinflamó y no podíamos ver realmente el daño que ocasionó el accidente vascular. Cuando los doctores lo analizaron parecía que el daño era menor, pero ahora que el cerebro se desinflamó nos dijeron que es irreversible, es decir, no va a mejorar". También admitió que este proceso ha sido difícil para él y su familia, al grado de que le costaba trabajo visitarlo cuando estuvo hospitalizado: "No estamos esperanzados de que vuelva a ser él, simplemente él está aquí. Hay días en los que está conectado y otros en que no, pero él sigue aquí, luchando y aquí seguimos todos". A pesar de que su situación es difícil, la familia no ha dejado de apoyarlo y siempre están al pendiente. En noviembre del 2016 Rogelio reapareció en las redes sociales después de varios meses de estar alejado, aunque lucía con una notable pérdida de peso. El cumpleños del galán telenovelero fue el 8 de octubre, su familia publicó las fotos del pequeño convivio que le prepararon. Entre los famosos que asistieron se encuentran Gualberto Castro, Marco Uriel, Memo Ríos, Carlos Ignacio y Juan Antonio Edwards, entre otros. Al inicio de la enfermedad, su hijo Aldo estaba muy optimista con la recuperación de su padre, sin embargo los estudios no eran favorables. Su familia publica a través de la cuenta oficial de Rogelio Guerra en Twitter, los avances en su salud. Maribel Robles es el pilar de la familia y es quien decidió que el actor terminara su recuperación en casa. "Feliz en casa" fue el mensaje que acompañó la imagen de su Twitter en el 2015. En esta foto vemos a un Rogelio Guerra sonriente. Su esposa comentó a Radio Fórmula: "le estamos cuidando mucho el sodio porque las últimas dos veces entró al hospital por la subida del sodio y estamos al tanto". Además el actor fortalece su cuerpo con ejercicios que le brinden más movilidad. Su terapia física es muy importante. La salud de Rogelio se vio afectada desde el 21 de junio del 2015, cuando ingresó al hospital debido a un trombo cerebral. Perdió 45 kilos de peso aproximadamente, pero poco a poco se ha ido recuperando. Con la mejora de su salud, el actor fue trasladado del hospital al asilo donde también recibe tratamiento para el Alzheimer, aunque el panorama no era muy alentador. "A veces está muy lúcido, risueño y lanzando besos, y decimos: sí sale de ésta, pero al otro día está muy débil debido a que bajó mucho de peso", reveló su esposa. "Si Rogelio deja de luchar, no vamos a insistir ni buscaremos mantenerlo vivo de manera artificial", afirmó Maribel a mediados de noviembre del 2015. "Permitiremos que se vaya de manera digna. Pero hoy estamos aferrados a esa mejoría, hoy tenemos una ventanita de esperanza y nos agarramos de eso para seguir luchando con él", aseguró. Sin embargo, el 21 de ese mismo mes, Rogelio fue hospitalizado de nuevo por una lesión vascular hemorrágica. "Por el momento, él está bien, no hay secuelas que se observen, pero sí tiene que seguir en terapia intermedia para monitorearle el corazón", declaró en ese momento la esposa del actor. Unos días después Rogelio declaró que se encontraba mejor y expresó su entusiasmo por volver a las telenovelas aunque se veía impedido por su problema de memoria. En agosto del 2015 había logrado salir adelante, tras una operación para evitar un incidente cerebrovascular. "Su flujo sanguíneo en el cerebro ha sido totalmente reinstalado. Los doctores están muy contentos y nosotros, la familia, nos sentimos muy tranquilos", dijo su esposa en ese entonces. Después de esa intervención Rogelio necesitó muchos cuidados. "Tiene que tomar terapia 3 veces al día, física y pulmonaria, y una de lenguaje, pues no conecta una plática", detalló Robles. Aunque su enfermedad no tiene cura, su familia intenta darle la mejor calidad de vida.

"No me molestó que hiciera el apoyo extrensivo y público, al contrario, no es lo mismo que yo salga y lo pida, a que lo haga Verónica, por Dios, qué maravilla, el contexto es totalmente diferente", contó Maribel.

Verónica Castro ha estado al pendiente de la salud del actor, quien además es su amigo. Esa amistad surgió a raíz de las telenovelas que compartieron, la última 'Los exitosos Pérez', que les llevó a convivir más estrechamente.

"Nuestra relación se volvió más cercana cuando vivimos en Argentina en 2009. Hemos mantenido la relación de cariño, desde entonces vamos a los cumpleaños y eventos familiares", explicó Verónica.



La 'Casa del actor' recibiría nuevamente bajo su cuidado a Rogelio Guerra; su esposa está vetada

Cada mes, el cuidado del actor asciende a una cantidad de más de 2.500 dólares (46,000 p esos) para cubrir, entre otros gastos, el salario de dos personas que lo atienden, independientemente de los gastos normales de su casa y comida.

"Nos ayudamos con la exclusividad que tiene Rogelio, además de mi trabajo, pero no nos alcanza, estamos planenado hacer un evento con amigos para recaudar fondos. También queremos vender algunas de las esculturas de Rogelio por internet y estamos moviéndonos para no tener que depender de amigos, para que sea temporal este apoyo", dijo Maribel.

Luego de que se hicera pública la petición de dinero, hay quien cuestionó si los hijos no estaban ayudando al actor, algo a lo que Maribel responde: "Ellos viven solos, Carlo está haciendo cine y a veces teatro, no ha tenido la oportunidad de contar con un buen personaje en televisión, que le dejaría una mejor remuneración y Aldo me apoya cuando tiene telenovela. Estamos en un momento complicado en el país y la hija de Rogelio Guerra también tiene enfrema a su mamá que está en las mismas condiciones que Rogelio, cada uno tiene sus gastos y es mucho dinero lo que se necesita. Mi familia nos apoya, pero obviamente no alcanza. Afortunadamente Rogelio está muy estable y no necesito otro tipo de apoyo, más que el que ahora pido".



Maty Huitrón, presidenta honoraria vitalicia de 'La Casa del Actor', de nuevo abrió las puertas del lugar al actor, pero a Marible no le parece una buena idea: "No lo volvería a llevar, lo que quiero con Rogelio es calidad de vida y dignidad, eso lo tiene con su familia, le hacemos lo que le gusta de comer, está en un cuarto muy bonito, bien atendido, tiene cerca al perro y al gato, vienen sus hermanos, familia y amigos a visitarlo, ('La Casa del Actor') no es opción. Agradezco mucho en su momento que me resolvieron la vida cuando dieron de alta a Rogelio, fue una gran ayuda y apoyo. Cuando acomodé mi vida y estructura para poderme hacer cargo de Rogelio, obviamente regresó a casa, tiene una esposa que soy yo y que mientras pueda le daré lo mejor".