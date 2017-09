Ricky Martín, preocupado por su hermano, pide ayuda para Puerto Rico

Ricky Martin está realmente preocupado, pues desde el martes 20 de septiembre que el huracán María tocó tierra en Puerto Rico no ha tenido contacto con su hermano: “Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, así lo externó a través de un video en su cuenta de Instagram.

El artista puertorriqueño está consciente que no es el único que atraviesa por esa situación: “Estoy seguro qué hay muchas mujeres y hombres que viven fuera o dentro de la Isla que no han podido hablar con sus familiares por los problemas de comunicación”.



Ricky Martin se bebe las lágrimas al encontrar asesinado a su amante en la ficción Bajo el implacable sol de Miami, Florida, Ricky Martin y Edgar Ramírez grabaron la escena del asesinato del diseñador italiano Gianni Versace, ocurrido el 15 de julio de 1997. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Como Antonio D' Amico, el artista de 45 años tenía que transmitir la desesperación que éste sintió al encontrar tiroteado al gran amor de su vida. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir El trabajo actoral de Ricky Martin y Edgar Ramírez en la serie sobre el asesinato del diseñador italiano Gianni Versace, no llegará a la televisión hasta el próximo año. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Devastado Ricky Martin durante la grabación de la escena más dramática de la serie 'American Crime Story', en Miami Beach. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir ¿Qué decirle a un policía que te encuentra con el cuerpo ensangrentado de tu amado en brazos? Ricky Martin y Edgar Ramírez revivieron este miércoles los últimos minutos de vida del diseñador Gianni Versace. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir "Escuché un disparo y mi corazón se paralizó", así Antonio D'Amico describió este momento que casi 20 años después Ricky Martin recrea. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Frente al portón de la mansión Versace en South Beach, hoy día transformada en 'The Villa Casa Casuarina', Ricky Martin y Edgar Ramírez trabajaron hasta conseguir una escena perfecta. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Ricky Martin sin aire, tras intentar devolver a la vida a 'Gianni Versace' encarnando a su compañero 'Antonio D'Amico'. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Ricky Martin concentró todas sus energías en esta actuación. Mientras él trabaja, sus gemelos Matteo y Valentino, disfrutan de unas vacaciones con sus abuelos, Nereida y Enrique, en Puerto Rico. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Terminada la escena, Ricky Martin intentaba componerse, mientras que Edgar Ramírez respondía a las indicaciones de los técnicos, todos bajo la dirección de Ryan Murphy. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir



El cantante de 45 años tiene cinco hermanos (Ángel, Erick, Daniel, Fernando y Vanessa) y no ha especificado con cuál no ha podido mantener contacto. Del que más sabemos es de Erick pues es fisicoculturista y ha ganado varios premios en Puerto Rico.

Hace un día Ricky comenzó una campaña de donativos para reconstruir la llamada ‘Isla del encanto’ que quedó devastada, sin agua ni energía eléctrica. Se trazó una meta de 200,000 dólares la cual se alcanzó en menos de 24 horas: “Quiero decirles que estoy muy feliz y agradecido por la gran cantidad de amor que recibimos con nuestro programa de fondos que creamos con You Caring. Conseguimos la meta y ahora hay que ir por más porque hay mucho por hacer”.



El intérprete de 'Living la vida loca’ abrió nuevamente la convocatoria haciendo consciencia de que no habrá ayuda suficiente para resarcir el daño que dejó María en su país natal: “Lo que quiero decir con esto es que necesitamos de su ayuda. Sí quieren hacerlo solo vayan a la página youcaring.com/rickymartin y por favor donen. Un dólar que den es un dólar que se le va a dar a las víctimas”.