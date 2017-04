Ricky Martin actuará en 'Versace: American Crime Story'

Ricky Martin actuará en el programa ' Versace: American Crime Story', que tratará sobre el asesinato del famoso diseñador Gianni Versace en julio de 1997.

Según informa The Hollywood Reporter, el cantante boricua se suma al reparto interpretando el papel de Antonio D'Amico, la pareja de muchos años de Versace, que tuvo una relación tormentosa con el resto de la familia.

Ricky se suma a famosos como Penélope Cruz, Edgar Ramírez y Darren Criss, ya anunciados como los estelares de esta tercera temporada de 'American Crime Story'.

La trayectoria de Ricky Martin El talento y carisma de Ricky Martin nos enamoraron desde que lo vimos en Menudo... ¡nadie se resistía a sus encantos! Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir En 1984 ingresó a la agrupación Menudo, en sustitución de Ricky Meléndez. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Rápidamente el nombre de Ricky Martin comenzó a sonar en el medio artístico y se ganó el corazón de los fans de la agrupación juvenil. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1988 (de cuando es esta imagen) parecía que lo tenía todo: fama, giras, conciertos y miles de fans, pero un año después Ricky dejó la banda y comenzó a buscar su camino. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir También se aventuró a la farándula mexicana, participando con Angélica Vale en obras como 'Mamá ama el rock'. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir También actuó en la telenovela 'Alcanzar una estrella II' e integró el grupo Muñecos de Papel. ¿Qué tal esta foto con Andrea Legarreta? Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 1995 fue su año, ya que su disco 'A Medio Vivir' vendió más de 600 mil copias en sólo seis meses. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Su cuarta producción musical ‘Vuelve’ incluyó el tema de 'La Bomba' y vendió más de seis millones de copias. Fue presentado de 1998 y con este material su nombre se consagró como uno de los más grandes cantantes latinos de la historia. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir En mayo de 1999 lanzó un disco homónimo que contenía temas en inglés y español. Fue tal el éxito de su material que debutó como número uno en la lista de 200 álbumes de Billboard. Además fue certificado 7 veces disco de platino. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fue invitado a cantar el tema del Mundial de Fútbol de Francia 1998. No había rincón en el mundo donde no se escuchara la voz del sexy boricua... y así ha sido hasta la actualidad. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Su hermosa sonrisa sigue cautivándonos como cuando era un jovencito. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Es tan entregado en su vida personal como profesional y siempre nos hace vibrar con su música. Foto: SONY Music | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ahora, entre giras y shows agotados, es muy receloso de su vida familiar, incluyendo a sus adorables mellizos Matteo y Valentino. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Raras veces los hemos visto en apariciones oficiales, pero justo hace unas semanas fueron todos juntos a ver 'Rogue One: A Star Wars Story'. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Al estreno fueron con el prometido de Ricky, Jwan Yosef. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En redes Ricky ha compartido lindos e íntimos momentos con los pequeños. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir ¿Qué tal las paradisiacas vacaciones en familia? ¡Disfrutan conocer rincones exóticos por todo el planeta! Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir ¡Wow! También se da tiempo para presumirnos su trabajado físico. ¡Guapísimo! Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y es que él mismo nos comparte algunas veces cómo mantiene ese físico. ¡Nosotros no podemos hacer eso! Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Pero en este último año Ricky ha tenido razones de más para festejar, sobre todo porque encontró un gran amor. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Ricky y Jwan Yosef ahora conforman una pareja linda y consolidada que ya está a punto de casarse. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ambos han recorrido el mundo con los hijos de Ricky y comparten divertidos momentos en redes. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Se les ve muuuy felices, que es lo que realmente importa en la vida. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Así fue como hicieron su primera aparición pública, en la gala amFAR. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Premio Lo Nuestro 2017, incluyendo Artista Masculino del Año. Ricky tiene dos nominaciones a, incluyendo Artista Masculino del Año. Foto: SONY Music | Univision.com 0 Compartir Ricky se ha convertido en un hombre distinguido y con muy buen gusto, por eso su estilo es envidiable. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Eso sí, sobre las alfombras luce impecable y acapara todos los reflectores. Barba, smoking, corte de cabello... todo se ve genial. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hasta para lucir casual no deja de sorprendernos. Es un bombón en toda la extensión de la palabra. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir ¿Ricky, vanidoso? ¡Claro!, pero gracias a eso se mantiene súper bello. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Parece que Ricky tiene todo en su lugar, por eso las ideas del científico han sido bien recibidas por los fans. Foto: Felipe Cuevas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esa misma perfección se replicó en la flamante estatua de cera que fue develada hace un par de años. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Ha sido tanto el furor que el 'Astro Boricua' ha despertado por el mundo entero que la develación de esta estatua fue aplaudida por sus seguidores. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Tiene todo para seducirnos en el escenario... esa es otra de las razones por las que lo adoramos. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sus pasos de baile son sensacionales y nos derrite con cada uno de ellos. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Y no sólo eso, además canta muy bien y su voz es inconfundible. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Lo mejor de todo es que, a pesar de su éxito, Ricky Martin siempre se reinventa. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El boricua no se conformó con el éxito de 'Livin' la vida loca' y siguió para adelante. ¡Cada uno de sus CD's es una nueva aventura! Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Las tardes de juego son muy especiales. Los pequeños aman a su padre. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Ricky hace lo imposible para estar con ellos. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es un gran padre y siempre está pendiente de las necesidades de sus dos amores. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Le fascina tanta esta faceta como padre que en 2013 publicó el libro 'Santiago el Soñador entre Estrellas'. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir El puertorriqueño está fascinado con lo que tiene que ver con la educación infantil. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También tiene una red llamada Piccolo Universe, la cual sirve para que los padres de familia compartan consejos sobre como cuidar y educar a los pequeños Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir En tanto, el intérprete está pendiente de los derechos humanos e infantiles en Puerto Rico. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir

El serial es producido por Ryan Murphy, quien también ha estado a cargo de ' Glee' y ' American Horror Story'. Fue justo en el show musical 'Glee' en el que Ricky ya había colaborado con Murphy, pues apareció de invitado especial como un maestro de español que llegaba a animar a cantar y bailar a los estudiantes.

Edgar Ramírez será el protagonista de 'Versace', personificando al finado diseñador, mientras que Penélope Cruz interpretará a su hermana, la diseñadora Donatella Versace, quien se encargó de la compañía tras su muerte. Darren Criss, alumno de Murphy en 'Glee', será el asesino, Andrew Cunanan.

'American Crime Story' estará filmando su segunda y tercera temporadas de manera consecutiva. La primera edición, 'The People vs. OJ Simpson', fue multipremiada. La segunda edición tratará del devastador efecto del huracán Katrina en New Orleans.



'Versace' constará de diez episodios y se transmitirá en 2018. Se empieza a rodar a fines de este mes.

Mientras tanto, Ricky ha comenzado su residencia en Las Vegas, la cual está siendo todo un éxito.

