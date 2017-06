Rescatamos el video de Bibi Gaytán embarazada en su boda con Eduardo Capetillo

Es posible que ninguna boda de telenovelas haya sido tan especial como la de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo. En ella, la realidad venció a la ficción. El 25 de junio de 1994, después de un año de vivir juntos, la pareja de actores se casó en el Palacio del Marqués, una construcción del siglo XVI que perteneció a Hernán Cortés y está ubicada en el estado de Morelos, México.

Los detalles fueron narrados por Lili Estefan en un video, especial para El Gordo y La Flaca, que fue grabado siete años después del evento.

Bibi Gaytán lució un traje con escote, corona de rosas blancas de seda y su corte de varias capas permitía que su cuerpo de mujer embarazada se disimulara de manera discreta. La caída del vestido era de 2 metros y tuvo un costo aproximado de diez mil dólares. "Ese día fue el momento en que sentí un compromiso muy serio ante Dios, mi mujer y, bueno, mi primer hijo, que ya venía en camino", afirmó Eduardo Capetillo a El Gordo y La Flaca.



Su historia de amor está llena de fotos. Aquí está Eduardo Capetillo en Timbiriche en 1987, junto a Thalía, Diego Shoening, Edith Márquez, Eric Rubín (arriba); Paulina Rubio y Alix (abajo).

Y aquí está Bibi Gaytán, cuando Eduardo Capetillo ya no estaba. Aquí lanzaban el disco "Timbiriche X", en 1990: Erick Rubín, Paulina Rubio, Edith Márquez, Claudio (arriba); Patty, Diego Schoening y Bibi Gaytán (abajo). En su paso por Timbiriche, Bibi Gaytán no se fijó en Eduardo Capetillo sino en Diego Schoenning. Pero en 1992, cuando trabajaron juntos en la telenovela juvenil "Baila conmigo" que Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo se enamoraron y estuvieron juntos. Dos años después, el 25 de junio de 1994, BIbi Gaytán y Eduardo Capetillo se casaron. La ceremonia fue la primera en ser transmitida en México por televisión. Lo hizo Televisa. Ese sería el inicio del fin de la vida de Bibi Gaytán en las telenovelas. En el aniversario 23 de su boda, Bibi Gaytán compartió estas imágenes en su cuenta de Instagram. La boda fue en el Palacio del Marqués, una construcción del siglo XVI que perteneció a Hernán Cortés y está ubicada en el estado de Morelos, México. Eduardo Capetillo vistió un traje de charro, con abotonadura de plata, hecho a la medida Por su parte, el traje de Bibi Gaytán tenía escote y una corona de rosas blancas de seda. Bibi Gaytán se casó embarazada de su primer hijo, Eduardo. Bibi Gaytán llegó en una carreta a la iglesia y su papá la entregó en el altar. La tradición reza que la novia debe usar algo usado, algo nuevo, algo viejo y algo azul en la boda. Bibi Gaytán lució, como usado, una pulsera que le puso su mamá; como nuevo, su vestido; como viejo, algo muy íntimo que no reveló, y como algo azul, un listón en el corpiño. Después de casados, Bibi Gaytán participó en "Dos Mujeres Un Camino" y "Camila" junto a su esposo, Eduardo Capetillo. Eduardo Capetillo dejó las telenovelas por completo en 2012, con su papel en "La otra cara del alma." Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo llevan ya más de 20 años de matrimonio. En un principio, tuvieron tres hijos: Eduardo (1994), Ana Paula (1997) y Alejandra (1999). Pero cinco años después de tener su última hija, llegaron los mellizos Manuel y Daniel, en 2014. La pareja posó en portada de la revista Hola México, en julio de 2014, para presentar a los mellizos. La familia completa. Ahora, desde su vida hogareña, Bibi Gaytán toma su álbum de fotos y cada tanto sube algunas a su cuenta de Instagram, como esta que subió el 16 de mayo de 2017: "una de mis mejores experiencias profesionales fue interpretar en Teatro a María en Amor sin barreras junto a mi esposo, Eduardo".

Además, Bibi Gaytán siguió al pie de la letra la tradición que dice que las novias deben usar en la boda algo usado, algo nuevo, algo viejo y algo azul. Bibi lució, como usado, una pulsera que le puso su mamá; como nuevo, su vestido; como viejo, algo muy íntimo que no reveló, y como algo azul, un listón en el corpiño. También llevaba una cruz en el cuello que le regaló su mamá y unos aretes que le dio Eduardo Capetillo.

Por su parte, Eduardo Capetillo vistió un traje de charro, con abotonadura de plata, hecho a la medida y que tuvo un costo aproximado de doce mil dólares. Además, le pidió a su hermano, Manuel Capetillo, que interpretara el Ave María en la ceremonia.

Bibi Gaytán llegó en una carreta a la iglesia acompañada por su papá, quien la entregó en el altar frente a los 600 invitados que tuvo la boda (otras fuentes hablan de mil invitados). La decoración se basó en arreglos de flores, velas blancas y antigüedades de plata.



El banquete que se sirvió fue mexicano, una sopa servida en cocos, filete y un pastel de siete pisos de altura.

Si la boda de la reina Isabel II y la de Lady Di paralizaron Inglaterra, la de los Capetillo Gaytán paralizaron toda América Latina. Fue la primera boda televisada en vivo en México, duró dos horas, se utilizaron doce cámaras y trabajaron en ella más de 200 técnicos.

Hoy, con 23 años de casados, Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán son seguidos con fervor por sus fans y son el ejemplo de una pareja estable. “Hoy en día sigo igual o más enamorado de mi esposa y me siento muy satisfecho [...] Pensar o llegar a imaginarme que algún día podríamos estar separados es algo que no puedo ni concebir, no me cruza la idea por la mente”, afirmó Eduardo Capetillo cuando llevaba siete años de casado a El Gordo y La Flaca.