¿Alex Rodríguez planea tener hijos con Jennifer López o son otras sus inquietudes?

El expelotero de los Yankees Alex Rodríguez fue captado este viernes preparándose para su debut como presentador.

A través de un mensaje en Twitter de la cuenta oficial de Fox dedicada a la cobertura de las Grandes Ligas se dio a conocer una foto en la que accidentalmente podían leerse algunas notas que Rodríguez escribió en un cuaderno.

Los usuarios de las redes sociales respondieron al mensaje cuando se percataron de que la pareja de Jennifer Lopez enlistó una serie de palabras que no tienen una relación (al menos aparente) con el béisbol.

" Chill: birth control, baby, pull stuff out" (Chill: anticonceptivos, bebé, sacar las cosas) se lee en las anotaciones de Rodríguez al margen de una página.

Aunque el mensaje fue borrado de la cuenta de Fox los internautas no tardaron en ofrecer interpretaciones sobre el siginificado de estas palabras.



@BronxPinstripes If 'pull out stuff' is his method of birth control I think we all better get ready for a new baby ARod