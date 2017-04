El príncipe Carlos pensó que podría "aprender a amar" a Diana

Carlos y Diana tuvieron una relación tormentosa que levanta nuevas controversias estos días con el lanzamiento de la biografía ' Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life' (Príncipe Carlos: las pasiones y paradojas de una vida improbable), escrito por la autora Sally Bedel Smith.

Varios detalles del matrimonio de la pareja británica salen a la luz en el proyecto de Bedel Smith, como la confesión de que solamente salieron en 12 citas entre el verano de 1980 y febrero de 1981, cuando Carlos decidió pedirle matrimonio, de acuerdo a notas de la revista People con la autora.

El libro explora el hecho de que al menos Diana vivía sumamente infeliz, "desde literalmente el primer día de su matrimonio", como relata el corresponsal de realeza Royah Nikkhah a ABC News.

Entre las preocupaciones de Carlos antes de casarse se encontraba la diferencia de edad entre ambos, ya que Diana tenía 19 y él estaba a punto de cumplir 32. Además, su padre, el príncipe Felipe, le escribió una carta advirtiéndole el riesgo de arruinar la reputación de Diana si no se decidía pronto en llevarla o no al altar, por lo que se sintió presionado.

Según el libro, al parecer el padre de Harry y William le confesó a varios de sus amigos cercanos sus preocupaciones y dudas de casarse, pero que en realidad ninguno le aconsejó no hacerlo.

No obstante, según Bedel Smith, inclusive Carlos se la pasó llorando la noche antes de la boda pensando en su "amor verdadero", Camilla Parker-Bowles.



La autora le cuenta a People que él "estaba obviamente angustiado, pero decía que Diana era alguien a quien podría aprender a amar".

"Veía la relación de sus abuelos, la cual no fue una unión amorosa, pero pensaba que si ellos pudieron vivir bien y construir un buen matrimonio, entonces él podría hacerlo también", añade Bedel Smith.

El biógrafo Nikkah resalta a ABC que el libro busca pintar una cara más humana de Carlos y que "jamás iba a existir otra persona que llenara sus necesidades. Siempre amó a Camilla".

' Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life', salió a la venta este martes.

