Ninel Conde no puede más y habla del “daño irreversible” a su hijo

Desde su casa y luego de ver la entrevista que le concedió el empresario mexicano a Despierta América, Ninel Conde no dudó dos veces y contactó al programa para no solo defenderse sino para dar a conocer la razón por la cual ella entiende que su hijo está en peligro cuando está con su padre.

“Este fin de semana el señor se llevó al niño (…) y ayer al recogerlo de la escuela me dijo: ¿mi papá y tú ya no se van a pelear?”, aseguró Conde quien reveló que Medina lo había llevado tarde a la escuela y cuando recogió al pequeño de tres años, tenía ronchas en su cara y los tenis y las uñas sucias.



“El señor estuvo casi un año huyendo porque tuvo una orden de aprensión y no se puede dar cuenta del cambio de comportamiento del niño, pero yo sí y me preocupa, me preocupa muchísimo”, añadió la también conductora para luego hacerle un llamado al padre de su segundo hijo: “le estás haciendo un gran daño a tu hijo, irreversible, reacciona por Dios santo es un bebé”.



El joven de 27 años dijo minutos antes en una entrevista para Despierta América que no había podido ver a su hijo durante varios meses y que su mayor preocupación era la salud mental de Ninel.

“A mí me preocupa muchísimo la salud mental de Ninel, de un tiempo acá, ya no es normal, ya ciertos comportamientos no son normales. Ustedes no saben esto, pero yo pedí una prueba toxicológica y psicológica en el juzgado, a las cuales la defensa de Ninel se negó, a mí si me quieres hacer una prueba toxicológica me la hago frente a las cámaras”, dijo Medina luego afirmar que su expareja está creando “su autodestrucción”.

Su historia de amor comenzó a fines de 2013 cuando el exesposo de Conde, Juan Zepeda, presentó a Giovanni a Ninel. Y a pocos meses de estar juntos, anunciaron que esperaban a su primer bebé.



“Cuando la conocí ni siquiera conocía sus canciones, a mí me la presentó su exesposo, Juan, porque íbamos a tener un negocio (juntos)”, dijo al programa El Gordo y la Flaca.

La artista, quien es 20 años mayor que Medina, anunció el 21 de octubre de 2014 en su cuenta de Twitter que su hijo había nacido a la 1:16 de la mañana y se encontraba en perfecto estado de salud.

Y de ser amigo de Zepeda, y meses más tarde convertirse en padre, Medina pasó a ofrecer una recompensa de 50,000 dólares a quien le informara sobre el paradero del exesposo de Ninel, quien días más tarde fue arrestado por cometer fraude y estuvo siete meses en la cárcel.



Un año más tarde, en agosto de 2016, quien era buscado por la justicia no era Zepeda sino el propio Giovanni que, en su momento, fue acusado de fraude y falsificación de documentos antes que conociera a Ninel, y hasta se ofreció una recompensa de más de 7,000 dólares, mientras que la prensa acusaba a la cantante de encubrirlo.

Durante su entrevista, vía WhatsApp con Orlando Segura, el excompañero de ‘El bombón’ negó estar prófugo de la justicia y días después reapareció en las redes y dejó entrever que era inocente.

Y mientras el proceso seguía su curso, unas fotos mostraban a la pareja de paseo junto a su hijo, aunque Ninel nunca confirmó la veracidad de la fotos y la noticia de su reconciliación con Medina.



La reaparición oficial de Medina sucedió frente a las cámaras cuando en julio de este año pidió la custodia de su hijo y aseguró que sus problemas legales estaban resueltos.



La pareja en ese entonces entró en una guerra que llegó a hacerse más notoria luego de que Medina la acusó de descuidar a su hijo para ir a un antro a altas horas de la madrugada.

Y como la vida es una tómbola y no sabes con quién te vas a encontrar, el 20 de julio de este año los dos ex de Ninel se reunieron e incluso Medina le pidió perdón a Juan Zepeda, quien fue su enemigo durante algunos años.



En un encuentro, que se dio para El Gordo y la Flaca, el joven afirmó que es la ambición la que tiene cegada a Ninel y aseguró que la cantante solo quiere ser libre y no tener una pareja.

Mientras que la artista le reveló a Univision Entretenimiento, que temía por su seguridad y que durante su relación sufrió violencia.

Mientras que Giovanni aseguraba que tenía la custodia provisional de su hijo Emmanuel, el abogado de la artista lo desmintió y mostró los documentos frente a las cámaras donde confirmaban que la custodia provisional del niño la tenía Ninel, aunque su padre afirmaba que “mi hijo (…) está mejor conmigo”.



El empresario pudo encontrarse con su hijo durante tres horas en septiembre, aunque a principios de noviembre aseguró que después del terremoto la pareja convivió durante dos meses, “yo, si hubiera querido, ahí seguiría”, dijo en el programa El Gordo y la Flaca.

Un supuesto audio había revolcado el avispero en a principios de mes cuando un medio aseguraba que Medina había llamado a Ninel “prostituta”, además de vincularla con el narcotráfico.

"Yo no di esas declaraciones. Quien me conoce sabe que, por simple prudencia, jamás haría una declaración de ese tipo", dijo Medina en un programa de televisión, en donde también aseguró que procederá legalmente contra la revista.

Pero Ninel Conde no se quedó callada y publicó en su Twitter: "me pregunto, ¿este muchachito no tendrá algo que hacer? ¿Por ejemplo, trabajar? El ‘empresario’ desesperado porque perdió a su única empresa 'Ninel Conde'".



