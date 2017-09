“Me siento indignadísima”: Catherine Siachoque tras su falsa muerte

Miguel “Me siento indignada totalmente de que en medio de una tragedia tan grande como la que estamos viviendo haya gente inescrupulosa que se ponga a inventar cosas de que yo ya no tenía vida, me parece horrible”, expresó Catherine Siachoque en exclusiva para Univision Entretenimiento.

La actriz colombiana que actualmente se encuentra trabajando en Bogotá, Colombia, confirmó que estaba en tierra azteca justo antes del movimiento telúrico: “Sí estaba en México y subí un par de fotos y de Insta histories un día antes. La gente se asustó y creía que era verdad, pero yo salí la mañana de ese mismo día antes del temblor”.



Así se les vio a los famosos apoyar o clamar por ayuda tras el terremoto en México Marjorie de Sousa ayudó en la zona de la colonia Condesa, una de las más afectadas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por televisión, Daniela Castro pidió ayuda al público para que fueran apoyar a los centros de acopio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Arturo Peniche pidió unión entre los mexicanos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Adrián Di Monte compró palas y martillos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Renata Nontni acudió a apoyar en centros de acopio para recabar medicinas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde su casa, René Strickler preparó sándwiches y los repartió en las calles. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Geraldine Bazán recorrió calles destruidas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Horacio Pancheri armó despensas en el Estadio Azteca. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Sherlyn pidió apoyo en sus redes para animales que se quedaron sin hogar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Adrian Uribe apoyó con víveres en centros de acopio al sur de la ciudad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Paul Stanley estuvo de voluntario el día de su cumpleaños. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cecilia Galliano intentó quitar escombro pero más tarde preparó comida y repartió agua. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julio Camejo fue de voluntario a retirar cascajo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Daniela Magún de Kabah apoyó con comida a los voluntarios. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marcus Ornellas juntó muchos víveres con algunos vecinos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana Brenda Contreras fue al súper y mostró como todos querían ayudar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ariadne Díaz, como su esposo, fue a dejar víveres. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Paulina Goto recorrió lugares destruidos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Galilea Montijo llegó temprano a armar despensas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Y luego de casi 10 horas siguió ayudando. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Sara Corrales también juntó víveres que se repartieron en las zonas afectadas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las hijas de Gabriel Soto ayudaron a armar despensas, aquí Elisa Mary, Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El guapo actor de 'Hoy voy a cambar', Ferdinando Valencia, también fue como voluntario. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Luz Elena González pidió apoyo y unidad desde su casa. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Monserrat Oliver montó en moto y repartió medicinas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



La actriz que interpreta a Juan en la novela ‘Las Juanas’ no revisó su teléfono ese día pues estaba más preocupada por comunicarse con su esposo, Miguel Varoni y sus padres -quienes sí estaban en México- que atender las redes sociales.

“Mi esposo (Miguel Varoni) está allá. En el momento en que fue el terremoto estaba grabando en Puebla (cerca del epicentro del terremoto) y escuchar su voz minutos después de que dejó de temblar para mi fue desgarrador, no tengo palabras para decir lo que sentí cuando escuché la voz de Miguel. Mis padres también están en la Ciudad de México y pasé mucha angustia”, relató.



Con la voz quebrada Kate del Castillo dice cómo está ayudando a su país Univision 0 Compartir



“Al tomar mi teléfono de repente me empecé a encontrar pero montones de mensajes y dije: '¿Qué es esto?' Porque eran montones y no era usual. Y todos '¿estás bien?' Y, de pronto, me avisa Juan Pablo Llano (compañero actor): 'Mira esto (las publicaciones en Internet que aseguraban su muerte)'. Y yo '¿qué?' Imagínate fue horrible”, explicó.

Catherine le ve un lado positivo a esta broma de mal gusto: “Me siento feliz de estar en el corazón de tanta gente después de hacer tantas villanas, después de 20 y pico de años haciendo de mala me llena el corazón de alegría saber que tanta gente me quiera y se preocupe por mí”, aunque pidió piensen en sus padres quienes ya son adultos mayores y “podía haberles dado un infarto”.