Mamá de Karla Luna revela: “Tengo miedo, cuando Américo se llevó a las niñas me amenazó”

Desde hace 10 días Victoria y Valentina están con su padre Américo Garza, quien fue acusado por la familia de Karla Luna por sustracción de menores ante las autoridades regiomontanas de México.

Univision Entrenimiento habló con doña Josefina, mamá de Karla Luna quien en exclusiva reveló que sí tuvo contacto con Américo luego de llevarse a las niñas pero que éste la amenazó: “El día que pasaron los hechos cuando se las llevó, salimos de la caseta para tratar de alcanzarlo pero ahí nos dijeron que ya había salido, venía en su coche y una camioneta tipo pick up blanco venía atrás con él”.



“Lo llamé y le pregunté porque lo había hecho, porque se había llevado a las niñas y me dijo: ‘déjeme hablar’. Entre las otras cosas que me decía es que quería seguir llamándome suegra, muy raro, me dijo también: ‘si usted va ir a denunciarme le va a ir muy mal’ y colgó y mi deber era denunciarlo”.



Por otro lado, la mamá de 'La lavandera morena' aseguró que la actriz sufrió violencia doméstica por parte de Américo y que hasta lo denunció ante las autoridades, lamentablemente siguió siendo un acto recurrente: “Tengo miedo a las amenazas de él. Por ahí hay una denuncia de mi hija Karla quien lo acusó por golpearla, lamentablemente lo hizo varias veces”.

Será el próximo 18 de octubre que la familia y Américo se vean las caras en los tribunales de Monterrey, Nuevo León, México.