Libre de cáncer Margarita Rosa de Francisco, la protagonista de 'Café con aroma de mujer'

Con una mezcla de asombro y rabia, l a actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, recordada a nivel internacional por su magistral actuación en la telenovela 'Café con aroma de mujer' (1994), publicó un video en el cual desmiente la entrevista publicada en México en la cual supuestamente ofrece declaraciones sobre el tratamiento al que se somete para vencer el cáncer.

"Bueno, por ahí publicaron en México que no hice (el reality) 'El Desafío' este año, que no lo presenté, porque tengo cáncer... Y aparece todo un artículo, con una entrevista que yo supuestamente di, contando cómo es el tratamiento, el tipo de cáncer que tengo y todo eso. Entonces, no tuve más remedio que salir a desmentirlo aquí porque no es cierto", aseguró en su video publicado en Instagram, la recordada 'Mencha' de la teleserie 'Gallito Ramírez'.



"Afortunadamente me siento muy bien de salud y en todo sentido", consignó la actriz de 51 años.

Margarita Rosa de Francisco, quien el 2000 fue nombrada embajadora de buena voluntad de Unicef, expresó su incapacidad para entender "a quién le benefician este tipo de noticias".



Tan jarto cuando inventan estas cosas. http://universo24.com/entre-la-vida-y-la-muerte-esta-es-la-verdadera-razon-por-la-cual-margarita-rosa-renuncio-al-desafio-en-nuestras-oraciones-detalles/ A post shared by margaritarosadefrancisco (@margaritarosadefrancisco) on Jun 5, 2017 at 11:25am PDT

"Me da rabia la falta de seriedad de este tipo de publicaciones que francamente no sé qué buscan con eso", concluyó la también respetada columnista colombiana.

