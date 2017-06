La historia de cómo Donald Trump intentó conquistar el corazón de Salma Hayek

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha repetido constantemente su propuesta de construir un muro en la frontera con México, pero en el pasado hubo un momento en el que el magnate quería tener una relación más cercana con una mexicana en particular: la actriz Salma Hayek.

La veracruzana de 50 años reveló durante una entrevista en The Daily Show con Trevor Noah cómo Donald Trump la había invitado a salir hace unos años. “No intentó agarrarme”, aclaró Hayek antes que nada, refiriéndose al controversial comentario que Trump hizo en 2005 sobre manosear a una mujer sin su consentimiento.



Salma Hayek contó que había conocido a Donald Trump en un evento al que ella había asistido con su novio. Todo empezó cuando ella sintió frío y se frotó los brazos.

"Él puso su saco sobre mí", dijo Hayek sobre Trump. El estadounidense estaba sentado detrás de ella y su novio, según la actriz. “Llegó muy encantador, muy lindo. Dijo, 'Hola', se presentó, súper lindo. Dijo, ‘Perdón, vi que tu novia tenía frío’".

"Y luego siguió hablando con mi novio. Se hizo amigo de mi novio y lo invitó a una cena después para ir a donde él iba a ir y entonces nosotros fuimos. Todo el tiempo él le estuvo hablando a mi novio", contó Hayek. "Luego dijo, ‘Si ustedes están en Nueva York, pueden venir a Atlantic City, se pueden quedar en mi hotel. Denme sus teléfonos".



A pesar de que Trump había hablado con el novio de Hayek toda la noche, la dinámica cambió una vez que obtuvo sus números telefónicos.

"No le volvió a hablar a mi novio", dijo Hayek. "Ahora me está llamando y él me está invitando a mí sola. Y yo, '¿Qué hay de mi novio? ¿Estás loco? ¿Me estás invitando a salir? Sabes que tengo novio'".

A lo que, según Hayek, Trump respondió: "No es lo suficientemente bueno para ti. No es importante. Tienes que salir conmigo".



Al final, Trevor Noah le preguntó a Hayek si ella se había casado con ese novio. "No", dijo la actriz. "Entonces Trump tenía razón", contestó el comediante entre risas.

Esta no es la primera vez que Salma Hayek habla sobre el acontencimiento. El año pasado, la actriz dijo a Radio Centro 93.9 de Los Ángeles que, después que ella rechazó a Donald Trump, el magnate había plantado una historia sobre ella National Enquirer, diciendo que él no saldría con Hayek porque la actriz era demasiado chaparra.

Salma Hayek se encuentra promocionando el filme Beatriz at Dinner actualmente. La película habla sobre racismo y discriminación en Estados Unidos.