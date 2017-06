La gran pena de Julián Gil: sin noticias de su hijo en el Día del Padre

Julián Gil aseguró este jueves que se sintió decepcionado el Día del Padre por no tener noticias de su hijo Matías esa jornada en la que sí pudo comunicarse con sus otros dos hijos, Julián y Nicolle. El actor lamentó que la madre del niño, la actriz Marjorie de Sousa, no hubiera tenido ese gesto afectuoso hacia él.

"Honestamente me hubiera gustado saber algo de Matías, yo sé que tiene sus necesidades pero yo, como padre, también tengo las mías y sí me hubiera gustado una foto, no sé, un mensaje, porque soy su padre independientemente de todo lo que está pasando, llámalo batalla o juicio como se le quiera llamar a todo esto, creo que es la relación de un niño con el padre y creo que es lo más importante que debe existir ahora, sin duda es una relación que se me está negando", manifestó Julián.



El actor mantiene un pleito con Marjorie por la manutención del pequeño que nació hace casi cinco meses, poco antes de que el romance entre sus padres acabara de forma abrupta poco tiempo después de que él le pidiera matrimonio.



Las fotos que no has visto de Matías, el hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa Cuando comenzaron las demandas, Patty Ramosco -hermana de Julián Gil- comentó: "Seguimos en oración, todo bebé merece esto". Patty compartía fotos que Julián no había publicado en sus cuentas: "Amanecido pero feliz dando el tetero a nuestro principe Matías! Te amamos!!!" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Le hermana recordaba en sus redes también fotos que se han hecho populares entre los fans, como esta. "Recordando cuando papá te hacía tomar el sol en las mañanas, te amamos Mati!" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Mostró con algunos fans estos momentos familiares: "Mi príncipe Matías en íntima charla con papá, te amamos, Dios te bendiga" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Patty Ramosco hasta se tomó la selfie con algunas de las cosas que compraban para Matías: "Parece que papá compró algunos detallitos para Matías! Carro de tía hasta el techo. Los amo" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Patty aprovechó hacer foto de la gente que visitaba a Matías y dejaba entrever problemas entre Julián y Marjorie: "Desde Argentina vino Ricardo a conocer al príncipe Matías, familia Gil presente siempre! Unidos en el amor, momentos felices, momentos tristes, de emoción, de alegría, de salud, de enfermedad, de dudas, y sin importar que... siempre unidos porque el amor es la mejor fuerza es la mejor razón y es la única verdad, la misma verdad que aclara todo en el momento indicado. Lejos, y a pesar de todo, te amamos Matías". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Patty siempre apoya a Julián en su faceta como padre: "Hay cosas en la vida que simplemente no tienen precio... Esto es amor, y es invaluable" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ramosco se promulgó en contra de no publicar fotos y comentó: "Todos con Matías! Basta de aceptar ridiculeces, aquí presumo a mi principito con todo el ajuar que le tejí y con el que salió del hospital, amarillo para la buena suerte! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esta sin dudas es la única foto íntima de Marjorie y Julián que se ha filtrado en las redes sociales: "Papá y mamá tomando clases de cómo bañar al bebé el día que salió del hospital! Matías estaba enojado!!!, mi príncipe hermoso te amamos". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Mientras Julián y Marjorie estaban negociando con sus abogados sobre el acuerdo de la pensión alimenticia para su hijo, Patty y Nicole, se encontraban a unos metros. La hermana junto a la hija del actor posteó: Juntas apoyando a Julián a muerte! Mati falta menos! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

Cabe destacar que el pequeño Matías tiene una cuenta de Instagram manejada por Marjorie, que hasta el momento tienen 182,000 seguidores y en la que antes de los problemas servía como bitácora del pequeño, de todo lo que ha vivido antes de opinar lo que pasa a alrededor.

Esta semana Julián estuvo en México en un viaje relámpago para asistir a una audición para la novela 'Los sebastianes' y habló con la prensa que lo esperaba antes de embarcarse al avión en la Ciudad de México para regresar a EEUU.

Julián además confirmó que Marjorie y él no tienen contacto alguno: "Después del último contacto no ha existido nada. La última vez que me escribió fue cuando se puso malito, así que si no me escriben es que está bien. La comunicación está totalmente cortada, quebrantada totalmente, pero eso no tiene nada que ver con mandar un mensaje el días del padre".



El actor no comentó si él había tratado de hablar con Marjorie para conocer el estado de su hijo, que sufre de episodios de reflujos que han llegado a requerir asistencia de servicios médicos de urgencia. Julián renunció también a sus visitas semanales con Matías por cuestiones de agenda y pidió al juez que se programara su siguiente encuentro con el menor en agosto.



Julián indicó que, a pesar de todo, no se arrepiente de su relación con Marjorie, a la que "siempre" va "a querer": "Es la madre de mi hijo y es una persona a la que quise muchísimo".

Por ahora y con base en la corte mexicana, el pasado martes 20 de junio hubo otra audiencia del caso Marjorie de Sousa y Julián Gil, que parece seguir lejos de acabar en un acuerdo consensuado entre las partes.

El abogado de Julián insiste en que las exigencias de Marjorie son demasiado elevadas, mientras que por parte de la actriz se asegura que solamente se pide un 20 por ciento de los ingresos del actor para cubrir los gastos de Matías.