La excusa que Kim Kardashian quiere que creamos sobre algo que parece cocaína

Habrá quienes piensen que a Kim Kardashian West no le importa nada de lo que pueda decir la gente, sobre todo luego de haber saboreado la fama tras la difusión de su video pornográfico con Ray J, hace 14 años.

Sin embargo, a la hoy día esposa del rapero Kanye West y madre de North y Saint, sí hay temas que le irritan y que no está dispuesta a dejar que se propaguen, afectando su imagen.



Así lo dejó saber este martes, a través de un mensaje que publicó en Twitter, donde repudió los comentarios que aseguraban que las dos líneas blancas que aparecían al fondo de una de sus transmisiones en Instagram eran de cocaína.



I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d