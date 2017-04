Kendall Jenner y Pepsi reciben fuertes críticas por nuevo comercial

Desde que Pepsi lanzó su más reciente campaña el martes, la gente en redes sociales ha estado enfurecida tanto con la refresquera como con Kendall Jenner, quien estelariza el comercial.

En el video, la hermana menor de las Kardashian está modelando en una sesión de fotos cuando, de pronto, una protesta pasa frente a ella. Ella toma una lata de Pepsi y camina junto a los protestantes mientras suena una canción de Skip Marley. Al llegar frente a unos policías, Jenner le entrega la Pepsi a un oficial. Él sonríe y todos empiezan a celebrar, reír y bailar.

Algunos de los críticos del video compararon la protesta con las del movimiento Black Lives Matter y se burlaron del anuncio por vanalizar los problemas de brutalidad policiaca que existen en Estados Unidos.

"¡No puedo creer que Kendall Jenner detuvo la brutalidad policiaca con PEPSI! ¡Hemos alcanzado la paz mundial!", escribió sarcásticamente una persona.



I can't believe Kendall Jenner stopped police brutality with PEPSI! We have achieved world peace, guys! — SPUTNIK (@ponybon) April 4, 2017

"*Kendall Jenner le da una Pepsi a un policía*

Policía: Ya no soy racista"



*kendall jenner hands cop a pepsi*



cop: im not racist anymore — BRANDON WARDELL (@BRANDONWARDELL) April 4, 2017

"La cara del policía al final. 😂 'Sabes, esta mujer blanca y delgada tiene un buen punto. ¡Pepsi PODRÍA SER mejor que la violencia del Estado!'".



The cop's face at the end. 😂 "You know, this thin white woman makes a good point. Pepsi MIGHT BE better than state violence!" pic.twitter.com/kaPiAvmyQQ — Olivia A. Cole (@RantingOwl) April 4, 2017

"Este anuncio de Pepsi es tan poco realista. Esos protestantes hubieran sido rociados con Dr Pepper", escribió el comediante Stephen Colbert.



This Pepsi ad is so unrealistic. Those protesters would have been Dr. Pepper Sprayed. https://t.co/oNjjtm6eFu — Stephen Colbert (@StephenAtHome) April 5, 2017

Además, algunos usuarios compararon el encuadre y la escena final del video con una de las imágenes más icónicas de las protestas del moviemiento Black Lives Matter en Baton Rouge, Louisiana.



@GrimmKardashian They're trying to recreate the second image which is just mind boggling. This commercial makes me want to gouge my eyes out lmao pic.twitter.com/M6eevDa9gj — karla (@spiritb0red) April 4, 2017

Pepsi describió su comercial en YouTube como, "Un corto sobre los momentos que decidimos dejar ir las cosas, elegimos actuar y seguir nuestra pasión y nada nos detiene. Capturando el espíritu y acciones de esas personas saltan hacia cada momento y aparecen en múltiples vidas, historias y conexiones emocionales que muestran pasión, alegría y momentos sin inhibiciones. Sin importar la ocasión, grande o pequeña, estos son los momentos que nos hacen sentir vivos".

