Kate del Castillo debuta como primera dama mexicana

"Después de aproximadamente tres semanas me llegó un nuevo mail. Ahí se leía: “Somos los abogados de Joaquín Guzmán Loera”. Entendí todo. Mi cabeza se fue rápidamente a las “fantasías” de periodistas que, años antes, me preguntaban si El Chapo Guzmán me había contactado a raíz de mi tuit, algo que en su momento me causaba gracia", tras descubrir la verdadera identidad de los abogados, Kate se arriesgó a conocer a 'El Chapo'. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com

